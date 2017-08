L'ANC nega rotundament que Younes Abouyaaqoub tingués cap relació amb l'entitat sobiranista

260x366 Younes Abouyaaqoub Younes Abouyaaqoub

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha desmentit que el terrorista que va matar 15 persones a Barcelona, Younes Abouyaaqoub, tingués cap tipus de relació amb l'entitat sobiranista. Segons publica el diari italià ' Corriere della sera', la mare de Younes hauria explicat que el seu fill havia participat en la campanya del 'sí' al referèndum de l'1 d'octubre com a voluntari.

En un comunicat, l'ANC ha negat rotundament aquesta informació i ha afirmat que el terrorista abatut ahir a Subirats "no era voluntari" de l'entitat ni tampoc de la campanya pel 'sí'. L'entitat també assegura que Younes no es va registrar "mai" a cap Diada de l'Onze de setembre i explica que "ningú de l'Assemblea Territorial de Ripoll ni de la sectorial d'Immigrants per la independència va tenir-hi mai contacte ni tampoc va estar mai en cap paradeta repartint informació".

En la informació publicada pel diari italià –de la qual també s'ha fet ressò La Gaceta– també s'explica que la mare hauria posat com a exemple la seva vinculació amb l'ANC en relació amb el fet que li agradava molt la política i se sentia totalment català, una qüestió que l'entitat sobiranista ha desmentit rotundament. L'Assemblea ha criticat que aquests mitjans hagin publicat aquesta informació "sense haver-se posat en contacte amb l'ANC".