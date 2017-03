L'Associació de Periodistes de Madrid condemna "l'assetjament" de Podem als informadors

L'Associació de la Premsa de Madrid (APM) ha demanat a Podem "que deixi d'una vegada per totes la campanya sistematitzada d'assetjament personal i des de les xarxes que està portant a terme contra professionals de diferents mitjans, als quals acovardeix i amenaça quan estan en desacord amb les seves informacions".

Aquest retret arriba després que l'APM hagi rebut una petició d'empara d'un grup de periodistes que denunciaven sentir-se "assetjats i pressionats" per l'equip directiu de Podem, encapçalat per Pablo Iglesias, així com per persones pròximes a aquest cercle. Després d'analitzar les queixes i les proves documentals, l'associació ha emès un comunicat per intentar acabar amb les pressions que protagonitza la cúpula de Podem. "D'acord amb aquesta denúncia, l'assetjament de membres de Podem es materialitza de manera reiterada i des de fa més d'un any en atacs a periodistes en les seves pròpies tribunes, en retrets i al·lusions personals en entrevistes, fòrums i actes públics, o directament a Twitter", diu el comunicat.

Segons l'entitat professional, "aquesta campanya inacceptable, que està creant un estat de por entre els periodistes, té com a finalitat el fet de persuadir-los que els convé escriure al dictat de Podem, a més de tractar de conduir-los cap l'autocensura". Totes aquestes pressions "vulneren d'una manera molt greu els drets constitucionals a la llibertat d'expressió i a la llibertat d'informació i coarten el lliure exercici del periodisme, que és imprescindible per preservar la salut d'una societat democràtica com l'espanyola".

L'APM demana als periodistes afectats que "resisteixin les pressions", i als mitjans, que intentin protegir els seus treballadors d'aquestes pressions. "Només una premsa independent i sense por pot complir la seva missió fonamental de control del poder. Només uns mitjans ferms en la defensa de la llibertat d'expressió poden frenar les temptacions dels poderosos d'eludir la rendició de comptes a què estan obligats en una democràcia com la nostra", recorda el text, que també proposa a Podem que recorri "al dret de rectificació quan jutgi que una informació incompleix el necessari principi de veracitat".