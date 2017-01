L’Estat ha desobeït 26 cops el TC

“Incomplir la Constitució espanyola i les sentències del Tribunal Constitucional (TC) ho fa tothom, també els jutges”. Ho diu Tomàs Gui, president de la secció de dret constitucional del Col·legi d’Advocats de Barcelona, que també admet, però, que quan això ho fa l’Estat “perd la credibilitat”. El govern espanyol, tant amb l’administració socialista com amb la popular, ho ha fet: concretament, en 26 ocasions la Generalitat va interposar un

el recurs, va guanyar i l’Estat ha fet com si sentís ploure. Tots aquests casos, menys un -sobre les Rodalies de Renfe traspassades el 2009-, tenen a veure amb les competències per establir els criteris i repartir subvencions de diferent tipus -a associacions en defensa del medi ambient, per a la immigració, a les ONG, a associacions de discapacitats, a la cultura o a l’ocupació local- i de beques d’ensenyament. La Constitució diu que són les comunitats autònomes les que tenen la competència després de rebre la transferència de l’Estat, però l’Estat no les ha territorialitzat mai. Com expliquen fonts jurídiques del Govern a l’ARA, “tothom vol donar subvencions, és llaminer, fas feliç la gent”. Com es diria en termes col·loquials, l’Estat no vol cedir la clau de la repartidora, encara que l’hi digui el TC.

L’últim cas d’aquests incompliments de sentències del TC, i el més significatiu, es va conèixer dilluns passat, quan el Constitucional, per dotzena vegada, resolia un recurs de la Generalitat donant-li la raó i afirmava que les competències per repartir les subvencions a les ONG amb els diners recaptats del 0,7% de l’IRPF són de les comunitats. Fa un any, després d’onze sentències desfavorables, el govern espanyol va canviar el reglament -marcant que només podien rebre diners les entitats d’àmbit estatal- per poder seguir repartint ell els diners esquivant el TC, però dilluns el TC li va tornar a tancar la porta als nassos. I a més, en la sentència, els jutges del Constitucional renyaven el govern espanyol per ignorar-los reiteradament: “La lleialtat constitucional és obligatòria per a tothom”.

Impotència

Fonts del Govern expliquen que és una pràctica habitual del govern espanyol refer les convocatòries de subvencions o beques per adaptar-se a les sentències: “L’Estat canvia la norma quan no li és favorable, però això genera un altre litigi amb nosaltres”. La resolució d’aquest segon recurs acostuma a ser favorable també a la Generalitat, però perdent algun llençol pel camí. Per exemple, si en un primer moment el TC confirma que les comunitats han de tenir la competència en la redacció de les condicions de les convocatòries de subvencions i de la seva gestió, amb la segona sentència només accepta que s’ha de cedir la gestió a les comunitats, però ja no la redacció.

¿La Generalitat pot fer alguna cosa per obligar l’Estat a no envair les seves competències i a complir les sentències del TC, més enllà dels recursos d’inconstitucionalitat? “L’Estat sistemàticament fa el que vol, en especial amb els temes de subvencions, i és difícil de fer-hi front”, assegura Joan Vintró, catedràtic de dret constitucional de la UB. “Més enllà de carregar-te de raons i consolidar jurisprudència, és un cercle viciós que no té sortida”, afegeix. Vintró explica que un dels inconvenients és que la Generalitat no pot demanar la suspensió del que està recorregut mentre el TC resol -l’Estat és l’únic que té aquesta potestat- i, per tant, quan arriba la sentència el govern espanyol ja ha repartit les subvencions, i anul·lar-ho perjudicaria els beneficiaris.

Efecte bumerang?

Tomàs Gui recorda que tothom està obligat a complir el que digui el Constitucional, i encara més després de la reforma recent de la llei orgànica (15/2015) que faculta els seus jutges a multar o suspendre funcionaris i governants que els desobeeixin. Gui, però, no està segur que el Govern pugui fer servir aquesta eina, proposada pel PP per anar contra l’independentisme, contra els incompliments “sistemàtics” de l’Estat.

Els 26 incompliments

Medi ambient

Subvencions a associacions en defensa del medi ambient. Sentències 144/2014 i 113/2013

Immigració

Subvencions per habilitar allotjaments per a immigrants. Sentències 154/2013, 26/2013 i 227/2012.

ONG

Subvencions per a programes de cooperació i voluntariat a càrrec del 0,7% de l’IRPF. Sentències 171/1998, 70/2013, 52/2013, 21/2013, 178/2011, 177/2012, 226/2012, 227/2012, 154/2013, 33/2014 i 18/2016.

Serveis socials

Subvencions de la secretaria d’estat de Serveis Socials i Igualtat i de la secretaria general de Política Social i Consum. Sentències 243/2012, 226/2012 i 177/2012.

Discapacitats i gent gran

Subvencions de l’àrea de Serveis Socials, Famílies i Discapacitat del ministeri de Treball i Assumptes Socials. Sentència 178/2011.

Cultura

Subvencions de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música. Sentències 89/2012 i 179/2013.

Ocupació

Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local. Sentència 150/2012.

Beques

Beques i ajuts de caràcter general per a estudis universitaris i de nivell mitjà. Sentències 25/2015 i 95/2016.

Renfe

L’Estat no modifica la llei del sector ferroviari per redefinir la xarxa de Rodalies un cop traspassat el servei. Sentència 245/2012.