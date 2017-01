L’acord per als pressupostos, pendent de les cessions en fiscalitat

Dotze dies. És el termini que la CUP s’ha fixat per decidir si aprova els pressupostos del 2017, que avui comencen una nova fase amb el debat per capítols al Parlament. I, després de nou mesos de negociació, tot es redueix al que més els dividia d’origen: la fiscalitat. La diferència principal respecte del que va passar al juny, quan la CUP va rebutjar els comptes, és que ara uns i altres es mostren disposats a cedir. Fonts d’una i altra banda consultades per l’ARA consideren que aquesta serà la setmana clau, començant per la reunió prevista per demà. Divendres passat, la CUP va comunicar al Govern quines són les seves cinc prioritats per encarar la fase final de les negociacions i, segons va reconèixer ahir el diputat Benet Salellas en una entrevista al canal 3/24, cap d’elles és una “línia vermella”.

Les posicions de sortida són prou conegudes. La CUP reclama apujar l’IRPF a les persones amb rendes superiors als 60.000 euros anuals i que els rics paguin més a través dels impostos de patrimoni i de successions. Per la seva banda, el Govern s’ha tancat fins ara en banda a modificar els tres principals impostos directes. Des de la Generalitat es dona per fet que tot gira al voltant de la fiscalitat i no pas de les altres quatre prioritats cupaires: l’increment en 150 milions d’euros de la partida d’ensenyament públic, l’impuls de la renda garantida de ciutadania, la creació d’un fons d’habitatge i la fixació d’un salari mínim de 1.200 euros per als treballadors de les empreses adjudicatàries.

De moment, qui públicament ja ha dit que renuncia a una part de les seves peticions és la CUP. Ho feia ahir Salellas quan instava el Govern a ser proactiu a l’hora d’escollir quin dels tres impostos es modificava: “Ni tan sols els hem dit quin impost concret han de canviar. Si volen successions, successions; si prefereixen IRPF, doncs IRPF: la proposta que vulguin, però trenquem el sostre de vidre autonòmic que beneficia el 4% de la població”.

Els equilibris entre ERC i PDECat

¿El Govern acceptarà modificar un d’aquests tres impostos? Quin triarà? El debat ha tornat a l’interior de l’executiu. Fins ara l’acord ha sigut el de no obrir el meló de la fiscalitat, més enllà de fer algun retoc menor i de la creació de nous tributs propis, com el dels béns improductius de les empreses pactat amb la CUP. “Ningú pot acabar guanyant per golejada”, expliquen fonts de l’executiu quan apunten que els anticapitalistes també han començat a fer propostes “més raonables”. Amb les cinc prioritats sobre la taula, el PDECat i ERC ja han començat a parlar del que podrien assumir.

Ahir la secretària general d’ERC, Marta Rovira, verbalitzava una cosa que el partit ha anat dient amb la boca petita les últimes setmanes. “Que ningú dubti que si el PDECat i la CUP acorden l’IRPF o els concerts, ERC hi donarà suport”, explicava en una entrevista a El Nacional. Les seves paraules no van agradar ni al PDECat ni a la CUP, que interpreten que els republicans s’inhibeixen en les qüestions més polèmiques. A través de Twitter, David Bonvehí, coordinador organitzatiu del PDECat, remarcava que Oriol Junqueras negociava en nom de Junts pel Sí, i la diputada i membre de la direcció del partit, Montse Candini, afegia que confien en el vicepresident. “Som JxSí, oi?”, escrivia adreçant el comentari al diputat d’ERC Roger Torrent. Des de la CUP, Xevi Generó, membre del secretariat nacional, piulava: “De la mateixa manera que no té sentit esperar un referèndum pactat, comença a ser impossible que ERC s’impliqui algun dia” (en els pressupostos).

Tot i les discrepàncies públiques i la negativa continuada del PDECat a apujar els impostos, fonts del partit apunten des de fa dies la possibilitat de fer, ara sí, algun retoc en fiscalitat. Però la CUP ha deixat clar que no acceptarà “simples canvis estètics”. “ERC ha de tenir molt clar que els pressupostos han de fer olor de CUP i no només de PDECat”, subratllava ahir Salellas.

La CUP accepta Junqueras

El vicepresident, Oriol Junqueras, comença avui la defensa dels pressupostos en comissió amb la vista fixada en les reunions que aquesta setmana Economia i Presidència tindran amb la CUP. Divendres passat va voler participar personalment en les negociacions i aquest gest ha fet que els anticapitalistes hagin retirat la petició que feien la setmana passada. “Sembla que per primera vegada, s’hi implica”, reconeixia ahir Salellas, el mateix que dijous passat volia parlar directament amb Carles Puigdemont.