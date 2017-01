Un de cada quatre espanyols voldria un Estat més centralitzat

Una de cada quatre persones a l'Estat opta per un model més centralitzat que l'actual, ja sigui restant autonomia a les comunitats o eliminant el model autonòmic i apostant per un únic govern centralitzat. Aquesta és una de les conclusions del baròmetre de desembre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), publicat aquest dimecres. En concret, un 27,6% dels consultats aposten per la recentralització: el 9,6% dels enquestats estan a favor que els territoris de l'Estat tinguin "menys autonomia" que ara i un 18% volen un estat amb "un únic govern central sense autonomies".

A l'altra costat de la balança, un 25,1% dels enquestats són partidaris de donar més sobirania a les comunitats autònomes, ja sigui donant-los "més autonomia que en l'actualitat" o bé reconeixent la possibilitat de convertir-se en estats independents. I és que el 14,4% donarien "més autonomia" a les comunitats -un punt més que fa un mes- i fins a un 9,7% els reconeixerien el dret a independitzar-se. Aquesta és l'opció preferida dels votants d'ERC (88,6%) i del PDECAT (54,1%).

Tot i això, la majoria dels enquestats, un 37,8%, són partidaris de mantenir l'actual estat de les autonomies. Aquesta és, de fet, l'opció majoritària dels votants dels quatre principals partits, PP, PSOE, Units Podem i Ciutadans.

En concret, no modificar l'actual estructura de l'Estat és l'opció preferida per als votants del PSOE en un 43%, de Ciutadans en un 34,5% i d'Units Podem (29%). La majoria de votants del PP, un 42,5%, també prefereix l'estat de les autonomies actual, però el cert és que la seva tendència ha canviat perquè al novembre es van decantar per implantar un Estat amb un únic govern central (36,2%).

En canvi, el 45,7% dels votants d'En Comú Podem prefereixen donar més autonomia a les comunitats. És el mateix que opina el 38,1% dels simpatitzants de Compromís i el 35,7% dels del PNB.

L'atur repunta un cop superada la inestabilitat política

El CIS també ha publicat que l'atur continua sent la principal preocupació dels espanyols i, de fet, la inquietud per aquest problema ha repuntat en l'últim mes gairebé dos punts, un cop superada la inestabilitat política a l'Estat.

L'enquesta, que es va elaborar de l'1 a l'11 de desembre, conclou que per al 74,7% dels consultats l'atur és la principal preocupació, 1,8 punts més que en el baròmetre de novembre. Just aquest dimecres s'ha sabut que durant el 2016 s'ha reduït l'atur a l'Estat en 390.534 persones (-9,54%) respecte a l'any anterior, el descens anual més gran de la història.

També ha pujat la inquietud dels espanyols pels problemes d'índole econòmica, que se situa com a tercera preocupació per als espanyols, donat que un 24,7%, 8 dècimes més que el mes passat, ho consideren un maldecap. La corrupció i el frau es consoliden com el segon problema per als espanyols, amb un 36,7%, 6 dècimes més que abans.

En canvi, després de la formació de govern els problemes de classe política han caigut fins al 22,1%. El mes passat, just després de la investidura de Mariano Rajoy, ja havien baixat fins al 25,7%. També s'ha reduït (gairebé 7 punts) el percentatge d'espanyols que desqualifiquen la situació política, d'un 74,3% al novembre a un 67,5% aquest mes.