Vuit atemptats per atropellament a Europa en un any

L' atemptat d'aquest dijous a la Rambla de Barcelona és el vuitè que es produeix en poc més d'un any a Europa en forma d'atropellament massiu. El primer atac d'aquest tipus va ser el de Niça, el juliol del 2016, on van morir 84 persones. Berlín, Jerusalem, Londres, Estocolm i París també han sigut escenari d'atropellaments des de llavors.

Niça, 14 de juliol del 2016: 85 morts

Mohamed Lahouaiej, de 31 anys, va atropellar mortalment 85 persones amb un camió i en va ferir un centenar més que estaven concentrades al passeig marítim de la ciutat costanera per celebrar la Festa Nacional de França el 14 de juliol del 2016. L'atacant, que actuava inspirat per l'Estat Islàmic, va ser abatut per la policia després d'envestir persones amb el camió durant dos quilòmetres. Tenia antecedents per delinqüència comuna però no per terrorisme.

Berlín, 19 de desembre del 2016: 12 morts

12 persones van morir el 19 de desembre del 2016 quan Anis Amri, de només 24 anys, va atropellar la multitud que hi havia en un mercat nadalenc de la capital alemanya. L’autor de l’atac va ser abatut a Milà, on havia fugit, quatre dies més tard en un tiroteig amb la policia.

Londres, 22 de març del 2017: 5 morts

El caos es va apoderar del centre de Londres el 22 de març quan Khalid Masood, anglès de 52 anys, va enfilar el seu totterreny a la vorera i va matar 5 persones al pont de Westminster. La policia va acabar abatent el conductor, sense vincles terroristes.

Estocolm, 7 d'abril del 2017: 4 morts

Un camió va envestir una multitud i va impactar contra uns grans magatzems a Estocolm, Suècia, el 7 d’abril i va deixar 4 morts i una quinzena de ferits. L’autor de l’atac, Rakhmat Akilov, era d’origen uzbek i va reconèixer que actuava en nom de l'Estat Islàmic.

Londres, 8 de juny del 2017: 8 morts

Una furgoneta conduïda per tres homes va envestir els vianants que passejaven de nit pel pont de Londres el 8 de juny. Després, armats amb ganivets de grans dimensions, els atacants van sortir de la furgoneta i van començar a apunyalar tothom que tenien a l'abast. El balanç de víctimes va ser de 8 morts i gairebé una cinquantena de ferits. La policia va abatre els atacants.

Londres, 19 de juny del 2017: 1 mort

Una furgoneta va envestir el 19 de juny un grup de fidels que sortien de la pregària nocturna de la mesquita Muslim Welfare House, a Londres. Una persona va morir com a conseqüència de l'atac i 10 més van resultar ferides. L’atacant va ser identificat com a Darren Osborne, de 47 anys, i no figurava en cap llista d’investigats per sospites de terrorisme.

París, 9 d'agost del 2017: sense morts

Un home va atropellar a París el 9 d'agost 6 militars de manera intencionada. L’individu, de 37 anys, vivia als afores de la capital francesa, era d’origen algerià i tenia antecedents per delictes menors, però no estava fitxat pels serveis d’intel·ligència. Els 6 militars van quedar ferits, 3 dels quals de gravetat.