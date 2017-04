Lesmes (CGPJ) diu que els problemes polítics no es resolen als tribunals però defensa que actuïn si s'incompleix la llei

El president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha defensat aquest dimarts, després que transcendís que la fiscalia ha iniciat investigacions també a contractistes del Govern sobre la desconnexió, que si s'incompleix la llei la justícia ha d'actuar. "El marc legal ha de ser respectat per tots els poders públics", ha dit en relació amb el procés català sense especificar a quines actuacions es referia. "No hi ha democràcia si no es respecte la llei", ha afegit en una entrevista a la COPE.

Tanmateix, també ha volgut deixar clar que, tot i que acudir als tribunals és obligat quan es vulneren les lleis, els problemes polítics no es poden resoldre a través de la via judicial. "No es pot pretendre resoldre problemes polítics només a través dels tribunals", ha conclòs.

Pel que fa a la politització dels tribunals, Lesmes ha defensat la imparcialitat del poder judicial tot asseverant que els jutges "no actuen sota el criteri dels partits polítics". Tot i això, ha admès que la percepció és que la justícia està polititzada: "Hi ha factors que fan percebre politització, com l'acusació popular". Segons Lesmes, aquesta és una figura que els partits "utilitzen" per traslladar als tribunals determinats conflictes polítics. Així com també, ha afegit, l'associacionisme professional "plural" que permet identificar com pensen els membres de la judicatura que en formen part perquè estan "ideologitzades".

Pel que fa a la sentència sobre l'exconseller de la Presidència Francesc Homs pel procés participatiu del 9-N, Lesmes s'ha remès a la sentència del Suprem defensant l'argumentació per la qual es va descartar el delicte de prevaricació i només es va condemnar Homs per desobediència. També ha remarcat que la mateixa Fiscalia no va acusar Homs per un delicte de malversació de fons públics.