El PP exigeix saber si el Govern planeja eleccions

La diputada al Parlament vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha exigit al Govern que expliqui si el seu pla és convocar unes eleccions autonòmiques, després que la Conselleria de Governació tragués dimecres a concurs un contracte de subministrament de material electoral per a unes eleccions al Parlament.



"Volem saber si la Generalitat va convocar els catalans a unes eleccions un cop s'ha constatat que el seu full de ruta ha fracassat i ha estat una pèrdua de temps", ha dit la Levy, per qui l'Executiu "ha tingut enganyats als catalans dient que en 18 mesos es produiria la independència, que no ha arribat". Levy ha insistit a demanar explicacions sobre la licitació d'aquest dimecres que, malgrat que oficialment és per a la preparació d'unes eleccions al Parlament, fonts de l'executiu han confirmat a l'ARA que és el mecanisme per tenir a punt el material per al referèndum.

Per la seva banda, Ciutadans ha demanat la compareixença de la consellera de Governació, Mertixell Borràs, perquè expliqui si estan "intentant camuflar les possibles despeses per un nou 9-N". El portaveu del partit taronja al Parlament, Carlos Carrizosa, ha explicat que aquest mateix divendres han registrat la petició de compareixença per tal que "garanteixi" que la licitació de les paperetes és per unes eleccions que són "realment eleccions".