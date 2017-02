La veuen? La nova oferta de l’Estat que farà trontollar l’independentisme i entrar en raó als catalans sediciosos ja està arribant. Benvinguts a l’operació marmota, la d’una tercera via que triga tant que és digna del sistema ferroviari espanyol. L’oferta s’ha convertit en un ésser viu mitològic que pobla aquest zoo del procés: neix, creix, mai es produeix, mor, i a esperar uns dies que torni a girar la roda mediàtica. L’oferiment de l’Estat no arribarà perquè la sacrosanta unitat d’Espanya que s’ha imposat Rajoy li impedeix tenir marge per oferir concrecions sense que hi hagi batibull territorial. L’important és generar un relat: vendre’t com a generós i solidari davant d’una Generalitat tancada en banda. Que la realitat sigui una altra és igual: Rajoy no vol convèncer, vol vèncer.