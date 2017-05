L'oposició avisa el Govern que les urnes que ha comprat només podran servir per a unes eleccions autonòmiques

La publicació al DOGC de la licitació de la compra d'urnes que el Govern vol fer servir per tirar endavant el referèndum ja ha obtingut la resposta crítica per part de l'oposició. PP, PSC i Cs han avisat l'executiu català que les urnes que compri només podran servir per fer unes eleccions autonòmiques, perquè han reiterat que la consulta que pretenen fer és "il·legal".

La portaveu parlamentària socialista, Eva Granados, ha criticat el "doble llenguatge del processisme" que, ha assegurat, adopta el Govern en relació amb el Procés. "Estem instal·lats en l'astúcia del que fan, el que diuen que fan i el que diuen per justificar el que fan", ha lamentat Granados, que ha recordat per enèsima vegada que el referèndum és "il·legal" i que, per tant, les urnes només podran servir per a unes eventuals eleccions autonòmiques, que ha situat a finals d'aquest any o l'any que ve.

La diputada del PSC ha explicat que la compra d'urnes hauria de respondre a un tràmit ordinari, perquè de processos participatius "se n'estan produint a diferents territoris", i ha posat d'exemple les consultes al Moianès i el Lluçanès per esdevenir comarca.

En la mateixa línia, el portaveu parlamentari del PP, Alejandro Fernández, ha considerat que l'anunci de la compra d'urnes respon a una nou capítol de la "suposada astúcia o argúcia" del Govern. Fernández ha advertit, però, del que pot deparar als responsables que vulguin organitzar la consulta. "Que li preguntin al senyor Francesc Homs i al senyor Artur Mas com acaben", ha sentenciat.

Per la seva banda, Cs ha denunciat "l'obsessió" que té el Govern per fer "un nou 9-N" i li ha retret que, si finalment s'acaben utilitzant per a un referèndum, aquestes urnes les hagin de "pagar tots els catalans". Per aclarir-ho, el portaveu adjunt del partit taronja al Parlament, Fernando De Páramo, ha explicat que han demanat la compareixença a la cambra catalana de la consellera de Governació, Meritxell Borràs -la seva conselleria és qui ha licitat la compra d'urnes-.

El PP torna a carregar contra Forcadell

A la sala de premsa del Parlament encara ha cuejat la declaració al TSJC de Carme Forcadell i Anna Simó per haver permès la votació de les mocions del referèndum. “No és cap víctima ni cap màrtir de la democràcia, és la presidenta més antidemocràtica del Parlament”, ha assegurat el portaveu del PP, que ha volgut recordar que mai un president de la cambra havia sigut objecte de sentències del Tribunal Constitucional ni havia ignorat les directrius dels lletrats del Parlament.

Per la seva banda, Granados ha insistit en el “doble llenguatge” dels investigats en relació amb el Procés. “Quan són cridats als tribunals diuen que no es volien saltar la llei”, ha criticat Granados que al·leguen Forcadell i la resta d’encausats.