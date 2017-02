L’oposició fia al TC evitar la desconnexió exprés

Poques qüestions generen tant consens entre l’oposició com el rebuig a la llei de transitorietat jurídica. I encara més si la principal llei de desconnexió es pot tramitar de forma exprés en un sol dia, tal com va avançar l’ARA. Ahir, C’s, el PP, el PSC i Catalunya Sí que es Pot (CSQP) es van unir per criticar amb contundència la reforma del reglament del Parlament que ha plantejat Junts pel Sí (JxSí), i alguns d’ells van apuntar a la possibilitat de presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional (TC) perquè consideren que s’estan vulnerant els drets dels diputats de l’oposició.

El TC ja va emparar els diputats de l’oposició anul·lant les ponències conjuntes de les lleis de desconnexió, en les quals no volien participar. En aquell cas, el Constitucional va recordar a JxSí i la CUP que tenien altres vies per tramitar les lleis. Ara la situació és diferent. Una reforma del reglament obliga a crear una ponència conjunta i, per tant, JxSí no té una altra via. Fonts parlamentàries, tant de la majoria com de l’oposició, assumeixen que la reforma del reglament tirarà endavant sense que el TC hi pugui dir res.

La coalició independentista vol atorgar als grups parlamentaris la potestat d’aprovar les lleis per lectura única, és a dir, en un sol debat, encara que no hi hagi consens parlamentari per fer-ho. La mesa del Parlament va admetre a tràmit ahir la proposta, tot i que ho va fer de manera condicionada, esperant que JxSí solucioni els errors formals que els lletrats de la cambra han detectat en el document.

“És un atropellament”, deien fonts del PSC. “No hi ha dreceres democràtiques”, afegia el portaveu socialista, Ferran Pedret. “JxSí i la CUP són uns trilers polítics”, criticava per la seva banda el portaveu del PP, Alejandro Fernández. I el de CSQP, Joan Coscubiela, concloïa que els grups independentistes “no paren de degradar la democràcia”. Els quatre grups de l’oposició es plantegen presentar formalment en les pròximes hores una petició perquè la mesa reconsideri l’admissió a tràmit de la proposta de reforma del reglament.

Suport del Govern a la reforma

La reforma que vol tirar endavant JxSí va rebre ahir l’aprovat del Govern. La portaveu de l’executiu, Neus Munté, va negar que es tractés d’una reforma ad hoc per a la llei de transitorietat jurídica i va assegurar que és més “àmplia” perquè permetria canviar aspectes com el vot delegat o la tramitació d’iniciatives legislatives populars (ILP). De fet, el portaveu de JxSí, Roger Torrent, va defensar-ho com una reforma que “iguala els drets dels partits amb els del Govern”. La defensa de JxSí, però, no va arrencar el suport explícit de la CUP, que va preferir no fer cap comentari, malgrat que fonts de l’esquerra anticapitalista van explicar a l’ARA que no estan entusiasmats amb la proposta i que havien plantejat altres vies.