L’oposició en bloc demana el cessament de Moix pels seus vincles amb Panamà

El fiscal en cap d’Anticorrupció, Manuel Moix, torna a situar-se en l’epicentre de la polèmica després que Infolibre hagi publicat que posseeix el 25% d’una empresa amb seu a Panamà que gestiona com a únic bé un xalet de 550.000 euros a Collado de Villalba (Madrid). L’oposició en bloc, que el va reprovar recentment al Congrés, no ha esperat a tornar a demanar el cessament del fiscal, al que Mariano Rajoy manté la confiança. El president del govern espanyol ha respost amb un sintètic "sí" quan, en una roda de premsa a Portugal, li han demanat si seguia confiant en Moix.

El fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, s’ha mostrat, en canvi, més prudent. Des de Ceuta, ha respost als periodistes que abans de posicionar-se sobre el cas prefereix informar-se bé. Pel que fa al ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha indicat des dels passadissos del Congrés que "desconeix l’afer" i l’abast que pugui tenir per a l’Agència Tributària. El PSOE ja ha demanat la compareixença urgent del ministre.

Des del PSOE, el secretari general electe, Pedro Sánchez, ha indicat que Moix no pot seguir "ni un minut més" al càrrec. "És surrealista i vergonyós", ha afegit el líder socialista. De la seva banda, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha criticat que es mantingui al fiscal tot i la informació que s’ha anat coneixent en el marc de l’operació Lezo i ha demanat que se’l faci fora de forma immediatament. "És vergonyós que qui ha de perseguir la corrupció la dificulti i tingui interessos en paradisos fiscals", ha apuntat abans de concloure que les sospites sobre Moix són "una raó més per presentar per dignitat una moció de censura contra aquest govern". Per al líder de Ciutadans, Albert Rivera, la informació publicada sobre el fiscal Anticorrupció és "una gota que se suma al got ple".

El portaveu adjunt d' ERC, Gabriel Rufián, no considera que els negocis de Moix a Panamà siguin "cap sorpresa" i ha considerat una "canallada" que a ell l'acusin de ser un "antisistema i antipatriota" quan els que tenen papers a Panamà "solen anar amb la bandera d'Espanya a la polsera". El portaveu del PDECat, Carles Campuzano, ha afegit que "la societat necessita fiscals intatxables".

També han criticat Moix diverses associacions de fiscals. "Censurem la falta d'ètica del cap Anticorrupció per la seva participació en una societat radicada en paradisos fiscals i exigim explicacions", ha piulat a Twitter la Unió Progressista de Fiscals. Pel que fa a l' Associació de Fiscals, ha reclamat explicacions immediates. Una opinió compartida per l' Associació de Fiscals Independents, que ha donat un termini de 24 hores a Moix perquè s'expliqui i ha deixat clar que "ni ara ni mai hi pot haver al capdavant de la Fiscalia Anticorrupció una persona vinculada amb un paradís fiscal".