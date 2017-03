L'oposició critica el nomenament de Vicent Sanchis com a nou director de TV3

L'oposició en bloc desaprova el nomenament de Vicent Sanchis com a nou director de TV3, tal com va avançar aquest dilluns l'ARA. El PP considera que ha "d'aparcar la seva legítima ideologia separatista" per tal d'exercir les seves funcions com a director de la televisió pública a Catalunya. Pel portaveu popular a la cambra, Alejandro Fernández, Sanchis "ja no es representa a ell mateix ni a un grup privat sinó a la televisió pública", per tant, té l'obligació que la televisió sigui "plural, objectiva i que respecti l'objectivitat".

Precisament, la "trajectòria" de Sanchis és el que ha censurat també el PSC per boca del seu portaveu adjunt Ferran Pedret. Consideren que "no reuneix les condicions idònies" per encapçalar la televisió pública de Catalunya. En la mateixa línia s'ha expressat C's, que ha criticat el nomenament de Sanchis perquè creuen que és "independentista i anticiutadans".

"Ha fet declaracions que no són pròpies d'un director de la televisió pública", ha assegurat el portaveu adjunt de C's, Fernando de Páramo, en relació a la seva participació en tertúlies polítiques. El seu nomenament "polític" es deu, per a De Páramo, es demostra amb la "indignació" dels treballadors de TV3.

Catalunya Sí Que es Pot ha anat més enllà i ha denunciat que el canvia no respon a "cap criteri professional" sinó a tenir la televisió catalana "sota control polític". "És una persona amb antecedents de sectarisme", ha alertat el portaveu de CSQP, Joan Coscubiela. Sanchis no reuneix, ha assegurat, les "condicions necessàries per garantir la independència imprescindible" que requereix una televisió pública.

Amb aquest nomenament, es corre el risc "d'apropar-se al model de televisió sectària que en algun moment ha estat la televisió valenciana i la de Madrid", ha criticat Coscubiela. Per tot això, CSQP demanarà la compareixença de la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, i del propi Sanchis.

Junts pel Sí, a preguntes dels periodistes durant la roda de premsa al Parlament, no ha volgut fer cap valoració sobre el nomenament de Sanchis. La CUP, però, sí que ha censurat aquest nomenament i el diputat Albert Botran ha fet un tuit criticant que el nou director se l'ha escollit "sense justificació".