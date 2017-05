L’ultimàtum de Puigdemont a Rajoy activa la via unilateral

O referèndum o referèndum. El sobiranisme transitarà avui de la primera part de la frase a la segona. D’esgotar la via per aconseguir una votació pactada a activar el camí unilateral. Entremig, la conferència que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d’Exteriors, Raül Romeva, faran a Madrid per presentar l’última oferta al govern espanyol per asseure’s i pactar un referèndum per a Catalunya. Una oferta, però, amb poques oportunitats de prosperar, ja que, d’entrada, cap representant del govern espanyol té previst escoltar-la en directe.

Sota el títol Un referéndum para Catalunya. Invitación a un acuerdo democrático, i emulant el format amb què van anar a Brussel·les a demanar la implicació comunitària per poder fer el referèndum, Puigdemont, Junqueras i Romeva traslladaran a Mariano Rajoy un ultimàtum: o l’executiu del PP accedeix a negociar amb la Generalitat el referèndum, o el Govern donarà per tancada la via del pacte i entrarà de ple en la fase unilateral. La primera mostra serà posar data i pregunta al referèndum.

Puigdemont s’ha mostrat disposat fins ara -i avui ho reiterarà- a obrir una negociació “flexible” amb Rajoy que abordi aspectes com ara la data, la pregunta, les majories necessàries i l’aplicació del resultat que sorgeixi de les urnes. La resposta des de la Moncloa, però, no ha variat. El referèndum no es pot fer perquè és il·legal. L’únic acostament el va fer divendres la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, i va ser per oferir al Govern una via sense sortida: anar al Congrés a demanar el referèndum i xocar contra els més de 200 diputats contraris al dret a decidir. Una oferta que Puigdemont va rebutjar immediatament, desafiant el govern espanyol a acordar el referèndum abans de portar-lo a les Corts espanyoles.

Curiosament, les Corts -en concret el Senat- van ser el primer emplaçament que el Govern va buscar, però després que la cambra alta rebutgés acollir la conferència en el format que reclamava la Generalitat, l’executiu català es va posar en marxa per trobar una alternativa. Finalment ha sigut l’Ajuntament de Madrid qui ha facilitat a la Generalitat un espai-la Caja de Música- per poder celebrar l’acte. Un gest de l’alcaldessa Manuela Carmena (d’Ahora Madrid, en confluència amb Podem) que li ha costat un bon grapat de crítiques del PP i Ciutadans, contraris fins i tot a la celebració d’un acte d’aquestes característiques a Madrid. Podem és, de fet, l’únic partit d’àmbit estatal que ha garantit la seva presència a l’acte, al qual assistirà el líder del partit lila, Pablo Iglesias.

L’aval del Pacte Nacional

La conferència arriba tot just tres dies després que el Pacte Nacional pel Referèndum posés punt final als seus treballs amb un acte a Barcelona. Les 500.000 signatures a favor del referèndum que ha recollit l’ens que encapçala Joan Ignasi Elena seran un dels arguments que presentaran Puigdemont, Junqueras i Romeva en un intent de convèncer l’Estat perquè negociï un referèndum que compta amb un suport transversal a Catalunya. Per ara, però, el govern espanyol manté l’oposició frontal a la votació i segueix combatent el referèndum per la via judicial, una estratègia que serveix al Govern per demostrar al món que davant la seva mà estesa al diàleg -com mostrarà la conferència- només hi ha trobat els tribunals.

Davant la negativa de Rajoy a reunir-se públicament amb Puigdemont per parlar del referèndum, la conferència d’aquest dilluns a Madrid servirà d’oferta formal a l’Estat. De la resposta a aquest ultimàtum en dependrà la possibilitat que a partir de demà els governs català i espanyol s’asseguin a negociar, o que Catalunya s’aboqui a la via unilateral.