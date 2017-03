Marco Miccoli, diputat italià: "Cal trobar una solució política que satisfaci les exigències dels catalans"

El diputat del Partit Democràtic italià Marco Miccoli creu que respondre a les aspiracions democràtiques de Catalunya a través dels tribunals "no resol el problema des d'un punt de vista històric o polític, sinó que simplement l'ajorna". En declaracions a l' ACN durant la presentació de l'exposició 'Catalogna Bombardata' aquest dilluns a Roma, Miccoli ha assegurat que "és necessari arribar a un acord que satisfaci les exigències de l'estat espanyol però sobretot les exigències dels catalans". Una solució que la UE hauria de facilitar, no només perquè "té el deure fonamental de dirimir aquest tipus de situacions" sinó perquè "ha de solucionar els problemes i no posar bastons a les rodes", ha afegit.

"Nosaltres optem perquè guanyi la política", ha assegurat Miccoli en nom del partit que representa, subratllant que la via judicial "pot resoldre tècnicament un problema" però no solucionar-lo "des del punt de vista històric o polític"; al contrari, creu que "simplement l'ajorna i el posposa".

Pel que fa a la possibilitat que el govern català convoqui un referèndum de forma unilateral, Miccoli assegura que "és un assumpte que pot afectar la resta d'estats membre" i que, per tant, el govern italià "valorarà en el moment adequat com comportar-se en relació a la qüestió catalana". "No puc ser jo com a parlamentari qui estableixi la posició del govern", ha matisat. En qualsevol cas, Miccoli subratlla la necessitat "d'arribar a un acord" per desencallar la situació entre Catalunya i Espanya i sobretot "la demanda dels catalans de poder votar". Un acord "que satisfaci les exigències de l'estat espanyol però que sobretot satisfaci les exigències dels catalans", insisteix.

El rol de la UE

"La UE té el deure fonamental en dirimir aquests tipus de situacions, ho ha de fer amb l'aproximació justa, amb una intervenció que ajudi a resoldre el problema", explica Miccoli i lamenta que "a vegades, Europa es mou intempestivament, en un mode equivocat". En aquest sentit, creu que si la UE intervingués "en una situació complicada com la catalana-espanyola hauria de ser per facilitar la conciliació" entre totes dues parts i "per intentar trobar una solució" que no només "satisfaci els catalans" sinó que també estigui en consonància "amb la idea d'una Europa que soluciona problemes i no una Europa que posa bastons a les rodes", ha conclòs.