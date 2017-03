Margallo assegura que va parlar amb diversos països perquè es posicionessin en contra de Catalunya

L'exministre d'Afers Exteriors del govern espanyol, José Manuel García Margallo, va assegurar que devia "molts favors" a una "gran quantitat de gent" perquè es posicionin en contra del procés sobiranista de Catalunya. Aquest fet, ha explicat, els ha costat "grans esforços".

En una entrevista a 13TV just després del debat que va protagonitzar amb l'expresident de la Generalitat Artur Mas a Madrid, Margallo va explicar que s'havien reunit, per exemple, amb representants dels països bàltics almenys "quatre vegades", tot i que allà, assegura, no hi tenen "interessos econòmics", sinó que s'hi va reunir per parlar del tema català que, tal com va explicar en l'entrevista, s'ha relacionat moltes vegades amb la 'via Bàltica' i alguns representants polítics s'hi havien mostrat favorables en diverses ocasions. L'exministre també ha explicat que ha visitat el Canadà i el Vaticà, entre d'altres països. Segons Margallo, la majoria d'estats del món no estan a favor dels processos de secessió.

Podeu veure aquestes declaracions de Margallo a partir del minut 10: