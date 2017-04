Marhuenda i Casals, de 'La Razón', imputats per coaccionar Cifuentes, segons El Español

El director de 'La Razón', Francisco Marhuenda, i el president del rotatiu, Maurcio Casals, estan investigats en la causa de l'operació Lezo que investiga la presumpta corrupció a l'empresa pública d'aigües de la Comunitat de Madrid, segons publica El Español. Marhuenda i Casals haurien coaccionat la presidenta de la comunitat, Cristina Cifuentes, perquè no denunciés la corrupció al Canal de Isabel II, que afectava el conseller delegat de la societat editora de 'La Razón', i que també va presidir una filial del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino.

Casals hauria ordenat Marhuenda pressionar Cifuentes per evitar aquestes denúncies, amb l'amenaça de fer-li una campanya de desprestigi tant al diari com a les empreses del grup Atresmedia -Antena 3, Onda Cero i La Sexta-. Els presumptes delictes que s'investiguen són els de coacció i obstrucció a la justícia, perquè la finalitat última seria evitar que les investigacions de la corrupció arribessin a bon port.

Segons El Español, la campanya de desprestigi contra Cifuentes acaba quan les coaccions arriben a oïdes de les altes esferes del grup de comunicació, presidit per Josep Crehueras, que avui mateix ha declarat com a testimoni a l'Audiència Nacional, per petició del jutge.