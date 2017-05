Mas, Forcadell, Llach i Sanchís a la llista de peticions per a comparèixer en la comissió del cas Vidal

El termini per presentar les sol·licituds de compareixença com a testimonis en la comissió d'investigació pel cas Santi Vidal al Parlament ha finalitzat aquest dimarts. El PP a Catalunya demana que s'hi expliquin 24 persones, una xifra que contrasta amb la demanda d'una sola persona -Daniel de Alfonso- per la comissió d'investigació de l'operació Catalunya. A més de l'ex senador d'ERC, Santi Vidal, destaquen els noms de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el diputat de JxSí Lluís Llach o el director de TV3, Vicent Sanchís.

El pla de treball presentat per PP inclou, a més, el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, l'exconseller de la presidència Francesc Homs i els diputats de Junts pel Sí Jordi Orobitg i Germà Gordò. També el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián o el president de l'Assemblea Nacional de Catalunya, Jordi Sánchez.

Per la seva banda, PSC i CSQP han fet una petició conjunta i han demanat la compareixença de la consellera de la Presidència, Neus Munté, del director general de la Policia, Albert Batlle, el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero o del secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, entre altress.

La llista de JxSí és més reduïda i ha demanat la compareixença de la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de dades, Mª Àngels Barbarà i d'un representant de la plataforma Reinicia Catalunya. El grup també inclou a dos catedràtics de ciència política, Ferran Requejo i Jordi Matas, a dos catedràtics de dret constitucional, Marcè Barceló i Antoni Abat i al professor també de dret constitucional, Albert Noguera.