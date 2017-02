Mas: "No hi ha hagut finançament irregular a CDC"

"No hi ha hagut finançament irregular a CDC [...] Ho puc dir més alt però no més clar". Aquesta ha estat la resposta de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, al programa de La Sexta 'El objetivo' quan se li ha preguntat per la seva suposada implicació en el cas 3%. Un dia després que 'El Mundo' publiqués que empresari hauria declarat que s'hauria reunit amb Mas per parlar de l'adjudicació de contractes públics a canvi de donacions a CDC, l'expresident ha negat la major. "Això és mentida", ha dit, per afegir: "Els responsables de finances del partit ho han reiterat en múltiples ocasions i, per tant, jo ho confirmo".

"No hi ha cas. Hi ha donacions, però són transparents, legals i estan a la comptabilitat. I també hi ha moltes adjudicacions", ha respost Mas, davant la insistència de la periodista Ana Pastor. En referència concreta a la reunió amb l'empresari que hauria declarat davant del jutge que es va reunir amb Mas, l'expresident ha reconegut que el coneix i que "algun cop ha parlat amb ell", però ha deixat clar que li "sorprendria molt" que hagués declarat el que apunta 'El Mundo'.

De fet, Mas ha desacreditat el periodista que va escriure la notícia al rotatiu espanyol, recordant que és el mateix que el 2012, en plena campanya electoral, va publicar un suposat informe policial "calúmnies i difamacions" sobre ell que van "influir greument en el resulta electoral". "La policia espanyola vincula comptes a Suïssa de Pujol i Mas amb la corrupció de CiU", es titulava aquell article. "El meu nom apareix contínuament en multitud d'informacions. Si m'hagués de defensar de totes les acusacions dels últims anys, no tindria prou minuts", s'ha defensat Mas.

Pel què fa a la suposada implicacions en el cas 3% dels extresorers de CDC, Andreu Viloca i Daniel Osàcar, Mas ha duit que té "confiança total" en què "han fet correctament la seva feina" i que espera que no sigui processats. Des del punt de vista "personal", ha especificat, són " irreprotxables".