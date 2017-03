El Consell Nacional del PDECat fa marxa enrere i força la direcció a complir amb les incompatibilitats

Per tercer Consell Nacional consecutiu, el debat de les incompatibilitats ha tornat a protagonitzar la jornada. Després que el mes de gener el màxim òrgan entre congressos aturés la dimissió d'un terç de la cúpula del partit i acordés que els quatre dirigents afectats que acumulaven més càrrecs del reglamentaris poguessin continuar al seu lloc a l'espera d'un informe de la comissió de qualitat democràtica, aquest dissabte s'ha fet marxa enrere i, segons fonts presents, el Consell Nacional ha votat en contra de que Lluís Guinó, Elsa Artadi, Albert Batet i Montserrat Candini puguin continuar al seu lloc a l'executiva sense deixar cap altre càrrec.

Els estatuts preveuen que per incloure una excepció al règim d'incompatibilitats aquesta s'ha d'avalar per les dues terceres parts del Consell Nacional. La votació ha estat molt ajustada, i segons fonts presents ha anat tot just d'un parell de vots. El resultat definitiu de la votació -que s'ha fet per vot secret en urna- ha estat d'un 59% a favor de la continuïtat de tots quatre dirigents i d'un 40% e contra.

La discussió ha començat abans de la votació, quants uns quants consellers nacionals han proposat que la votació es fes individualment. És a dir, que el Consell Nacional votés un per un els quatre dirigents, i decidís per a qui autoritzava una excepció i per a qui no. Tanmateix, finalment s'ha imposat per uns 70 vots -aproximadament 140 a 70- la tesi de que la votació fos conjunta, una decisió que ha acabat derivant en un resultat que deixa un terç de la direcció en una situació delicada.

Ara la cúpula del PDECat haurà de decidir com reacciona, però en conseqüència amb els estatuts Guinó, Artadi, Batet i Candini haurien de plegar d'algun dels seus càrrecs. De fet, fa dos mesos ja van anunciar que dimitien de la direcció per complir amb el règim d'incompatibilitats, però aleshores el mateix Consell Nacional que avui els ha sentenciat va demanar aturar-ho.

Tots quatre estudien ara quin pas donar i si abandonen tots la direcció o algun d'ells es manté a l'executiva del partit deixant algun dels altres càrrecs. La votació obre una crisi imprevista al PDECat, que amb el Consell Nacional de gener havia donat per tancat el desplegament orgànic del partit i que ara haurà de veure com reconstrueix la cúpula del partit.

Reglament de primàries

Més enllà de la polèmica per les incompatibilitats, el Consell Nacional sí ha donat llum verda al reglament que regula les primàries del partit a nivell municipal. Com ja va passar amb el reglament de les primàries del PDECat a Barcelona, el partit ha obert la porta a la possibilitat que candidats independents puguin presentar-se a les primàries del partit.