Mas comunica a la direcció del Partit Demòcrata que tampoc optarà a ser candidat

Ni Carles Puigdemont ni Artur Mas. Cap dels dos preveu ser el proper candidat del Partit Demòcrata (PDECat) a presidir la Generalitat. Segons han explicat diverses fonts de la formació a l’ARA, dilluns, durant la reunió del comitè nacional en què Puigdemont va ratificar que no té intenció de tornar a presentar-se, l’expresident també va traslladar a la cúpula del partit que no forma part dels seus plans el retorn a la primera línia política per encapçalar la llista del PDECat. “Tothom ha de saber quan és el seu temps”, va dir Mas als seus companys.

D’aquesta manera, mentre els presents encara digerien que no serà possible convèncer Puigdemont perquè torni a ser el candidat, la direcció de la formació hereva de Convergència confirmava que tampoc podrà comptar amb Artur Mas. L’expresident desinflava així les travesses que el situaven com un dels principals noms que podien succeir Puigdemont i que el mateix dilluns havia alimentat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, quan, en una entrevista a TV3, va considerar-lo “un bon candidat perquè és un actiu enorme” i una figura encara “molt vigent”.

Mas va prendre la paraula després que parlés Puigdemont i en la seva intervenció, explica un càrrec electe present a la reunió, va “transmetre clarament que no seria el proper candidat”. Segons un diputat del PDECat, la setmana passada Mas ja va traslladar a una persona de la seva confiança que ell “ no podria ser candidat”. Una sentència que els dirigents consultats atribueixen a dos motius principals: la dificultat per tornar a la primera línia després de fer fa un any un pas al costat i, sobretot, l’alta probabilitat que l’expresident -que el mes de febrer afronta el judici pel 9-N- sigui inhabilitat els propers mesos.

En la conferència que va impartir dimarts a Palma convidat per l’Obra Cultural Balear (OCB), Mas ja va donar per fet que serà inhabilitat, tot i que es va reservar una carta a la màniga: “Si hi ha eleccions a l’Estat català, la inhabilitació de l’Estat espanyol ja no valdrà”. Una escletxa que un alt càrrec consultat interpreta com que Mas no vol descartar-se del tot. “ Un polític convencional no es tanca mai cap porta”, afirma. De fet, durant el seu discurs Mas també va avisar que un cop confirmat que Puigdemont no serà candidat “ningú no es pot descartar”, i fonts properes a l’expresident apunten que la seva decisió podria variar si “en un cas extrem” el partit ho necessita.

Frenar el debat successori

La intervenció de Mas acota, però, les travesses sobre qui serà el futur candidat del Partit Demòcrata. Descartats els que es consideren “els dos principals actius” de la formació, sobre la taula apareixen diferents noms que varien en funció dels dirigents consultats. La majoria coincideixen, però, que les opcions que sonen amb més força són Neus Munté, però també la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, el conseller de Cultura, Santi Vila, i, fins i tot, la coordinadora general, Marta Pascal.

Un ball de noms, però, que totes les veus consultades coincideixen a remarcar que cal evitar que enterboleixi el dia el dia del partit. “Hi ha consens en no alimentar el debat”, apunta un membre de l’executiva. Així es van expressar tant Puigdemont, com Mas, com Pascal, però també altres dirigents que van prendre la paraula com ara Mercè Conesa i Lluís Guinó.

Entre els qui van fer ús de la paraula, hi va haver qui va lamentar la decisió de Puigdemont, a qui totes les fonts consultades consideren el millor candidat possible per a un partit a qui les enquestes situen en hores baixes. Segons expliquen fonts presents a la reunió, Conesa va ser una de les que va afirmar que li hagués agradat que el president prengués una decisió diferent. Tanmateix, va agrair a Puigdemont la seva feina i, com Guinó, va demanar tant a Mas com a Puigdemont que participin activament de la campanya electoral tot i no ser candidats.

La formació s’aboca, doncs, a cercar un candidat contrarellotge.“Ara que tenim nom i logotip, no podem estar massa temps sense candidat”, opina un dirigent del partit. La cúpula haurà de treballar, però, per evitar que la cerca d’un cap de cartell reobri les pugnes entre famílies, pel que un alt càrrec pronostica que el nou candidat sorgirà d’una proposta consensuada des de la direcció. “El partit continua tenint una tradició molt vertical”, apunta, i considera que “seria insòlit” anar a unes primàries fratricides. Amb Puigdemont i Mas descartats, el Partit Demòcrata inicia la cerca d’un nou candidat.