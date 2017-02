"Els jutges haurien d'haver evitat aquest judici. És una vergonya": Mas, en 10 frases

L'expresident de la Generalitat Artur Mas declara aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com a acusat per haver organitzat el procés participatiu del 9-N, al costat de les exconselleres de Governació i Ensenyament, Joana Ortega i Irene Rigau, respectivament. Aquest matí, els tres acusats han ofert una roda de premsa en què han assegurat que declararan "serens i ferms" i que tornarien a tirar endavant el procés participatiu pel qual ara podrien ser inhabilitats. El periodista Josep Cuní ha acompanyat Mas en aquesta roda de premsa i durant tot el dia previ al judici. El reportatge resultant ha estat emès aquesta nit a 8TV i aquestes en són les frases més destacades:

1. "Com que estic molt convençut que el que vam fer és el que havíem de fer, això només pot ser suposat delicte quan l'Estat, d'estat de dret, no en té del tot. I de democràtic, tampoc".

2. "Seurem al banc dels acusats, però les 2,3 milions de persones que van votar també estan acusades".

3. "En alguns moments de les setmanes següents [al 9-N], el Govern es va sentir sol. Per ser president en aquestes condicions t'has de sentir acompanyat no només per la gent, sinó també des del punt de vista polític".

4. "Sabem que tenim un gegant davant que utilitza tota la força i les males arts per impedir que votem".

5. "Els jutges aquest judici l'haurien d'haver evitat. És una vergonya. Però si el president del govern espanyol, el dia abans, deia que no era un referèndum, em pregunto per què van pressionar la Fiscalia per impulsar una querella penal. Sap per què? Perquè [el 9-N] va tenir èxit".

6. Sobre l' operació Pika: "Si cada vegada que passa una cosa important a Catalunya pocs dies abans organitzen un muntatge [policial], arribes a la conclusió que el que intenten és desmuntar les coses importants que passen aquí".

7. Sobre Pujol: "Es va autoinculpar d'haver comès una sèrie d'irregularitats o d'haver emparat uns determinats fets. Pretenia que ja no el tinguéssim més en compte. Va dir: 'Conserveu Convergència i tot el que Convergència significa'. Això l'honora"



8. Sobre el cas Vidal: "És un home que en aquell moment volia donar moltes garanties i seguretat a la gent a la qual s'adreçava, però va explicar coses que no s'ajusten a la realitat".

9. No soc cap màrtir ni ho vull ser. Tampoc soc cap heroi i tampoc ho vull ser. Vull ser simplement un bon servidor públic".



10. "El nostre Govern serà probablement l'únic govern democràtic del món que haurà estat jutjat per posar unes urnes".