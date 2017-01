Meritxell Borràs: “Trobaria normal i necessari que els funcionaris agafessin festa per acompanyar Mas”

La consellera de Governació, Meritxell Borràs, tindrà un paper clau en el referèndum per garantir que als funcionaris catalans no els passarà res en cas que la consulta no sigui pactada. De la mateixa manera, els anima a demanar un dia d’assumptes propis el 6 de febrer per acompanyar Artur Mas al judici pel 9-N. Borràs també és una dona de partit, i tot i que creu que hi ha prou noms per ser el nou líder del PDECat, admet que tampoc és bo anar-lo canviant tan sovint.

Com veu la possibilitat d’aprovar els pressupostos?

Jo soc molt positiva. Ho hem de poder tirar endavant, crec que hi ha un compromís molt ferm amb la ciutadania d’aprovar els pressupostos, perquè al cap i a la fi vol dir tirar endavant el referèndum.

¿La CUP els hauria d’aprovar perquè són prou socials i són prou nacionals? ¿O senzillament perquè si no hi ha pressupostos no hi ha referèndum?

La CUP decidirà el que cregui convenient, i crec que hi ha elements en els dos cantons per poder-hi votar a favor. El pressupost és el que ha de permetre dur a terme el referèndum, i aquesta és una voluntat que jo entenc que hi és per part de tots i hem de trobar el desllorigador per fer-ho possible. El contrari seria un fracàs.

Quin paper tindrà Governació, és a dir vostè, en aquest referèndum?

El responsable de coordinar-lo és el vicepresident Junqueras, i el de materialitzar-lo és el conseller Romeva. Lògicament, per part de Governació hem dit que estem a disposició, i estem fent-ho, de treballar-hi també. Nosaltres som els responsables, per exemple, dels funcionaris, i hem de treballar per donar-los seguretat jurídica a tots.

¿I quin és el nivell de seguretat jurídica amb què treballen?

Hi estem treballant i de manera decidida, però aquest és un tema del qual, com d’altres, tampoc en farem un ban de la Generalitat. No entrarem en el detall ni d’explicar-ho perquè crec que no seria adequat, no ens ajudaria a poder-ho materialitzar.

¿Hi haurà la possibilitat de votar electrònicament en aquest referèndum?

Aquí hem de veure si la proposta que es fa, o el decret que acabi firmant el president per tirar endavant aquest referèndum, ho inclou. Aquesta seria una opció, evidentment positiva, perquè sobretot la gent que viu fora del país ja sabem que tenen problemes reals a l’hora de votar.

El xoc de trens sembla imminent, i en aquests casos la màquina que té més velocitat i més volum normalment és la que pot fer més mal, que és l’Estat, no?

Jo crec que el que té més volum i més força, sens dubte, és la voluntat i la força de la gent. I això és el que en aquest país hem de seguir demostrant.

Parla de mobilitzacions?

És evident. Hem demostrat l’Onze de Setembre, el 9N, que hi ha milions de persones al costat d’aquest procés.

¿Trobaria normal que el dia que el president Artur Mas vagi a declarar els funcionaris de la Generalitat es demanessin un dia d’assumptes propis i anessin a donar-li suport?

Absolutament normal, i segurament molt necessari.

Ho recomana?

Per què no.

Com triaran el nou líder del PDECat? Quin perfil ha de tenir?

Nosaltres vam viure amb consternació i amb un fort dolor el sacrifici del president Mas pel projecte, però també hem demostrat que hi ha un potencial en el si del PDECat brutal. I això jo crec que es visualitza molt clarament amb la figura del president Puigdemont.

Que tenen fons d’armari...

Això segur, però també li diré una cosa, no cal anar tirant sempre del fons d’armari. Quan tens una persona que funciona, que és un líder, i s’està en un moment molt excepcional, costa deixar-lo, per això per a nosaltres aquest pas va ser tan dur, però és evident que la gent normal no tira sempre del fons d’armari.

Una immobiliària [Amat] diu que l’últim any a Barcelona els preus han pujat un 14%.

En aquests últims mesos diferents empreses que es dediquen a la compravenda i als lloguers d’habitatges ens diuen que els preus del lloguer pugen un 20%, un 14%... Nosaltres, en canvi, sí que sabem exactament què és el que puja, perquè nosaltres tenim el registre d’allà on se situen les fiances dels lloguers i, per tant, això és realitat absoluta. En aquests moments amb dades tancades del tercer trimestre del 2016, l’increment és de l’entorn d’un 8%. A la ciutat de Barcelona pràcticament un 8%, al conjunt del país una mica per sota.

El seu departament proposa crear un índex de preus de referència de lloguer. ¿Això solucionarà el problema que tenim?

És evident que només amb l’índex de referència no resoldrem els increments excessius que hi ha en aquests moments en el marc del lloguer en el conjunt del país, i especialment a l’àrea metropolitana, però el que hem de fer és actuar. I el primer que ha actuat en aquest cas ha sigut el Govern del país.