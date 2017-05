Més de 300 municipis ja s’han sumat al Pacte Nacional

El Pacte Nacional pel Referèndum continua recollint signatures amb les quals el sobiranisme vol evidenciar el suport de la ciutadania a la consulta (pactada). Per Sant Jordi, 5.000 voluntaris es van repartir arreu de Catalunya amb l’objectiu de fer créixer el nombre de rúbriques, una xifra que els coordinadors del Pacte no fan pública. En paral·lel, algunes entitats municipalistes treballen per aconseguir el compromís dels ajuntaments amb el manifest. Segons han explicat fonts de les entitats a l’ARA, en els últims dos mesos 330 plens municipals han aprovat la moció conjunta elaborada per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

Entre els ajuntaments que s’han afegit a la moció hi ha els d’algunes de les principals ciutats catalanes, com Barcelona, Badalona, Sabadell i Terrassa. Dijous l’AMI celebra la reunió de la seva executiva a Tàrrega i el nombre d’adhesions és, precisament, un dels punts que figuren en l’ordre del dia. L’entitat ja ha rebut 260 mocions aprovades i té constància que se n’han aprovat 70 més, que encara no els han fet arribar. A més, recorda que hi pot haver mocions similars simplement a favor del referèndum que podrien fer més gran el nombre final. Una desena de municipis que no formen part de l’AMI també han aprovat el document. Entre d’altres, Albinyana, Bordils, Granollers i Montornès del Vallès.

Una moció de tres punts

La moció conjunta de l’AMI i l’ACM recorda que el Pacte Nacional pel Dret a Decidir -amb el qual també es van recollir adhesions municipals- es va transformar al desembre en el Pacte Nacional pel Referèndum. “L’objectiu del Pacte és treballar amb la voluntat de celebrar a Catalunya un referèndum sobre quin ha de ser el vincle entre Catalunya i Espanya, de fer-lo de manera acordada amb l’estat espanyol i de buscar també suports fora del país”. El redactat és senzill i només reclama als regidors que donin suport a tres punts. El primer, per adherir-se al Pacte Nacional. El segon, per comprometre’s a crear una mesa local pel referèndum de la qual formin part entitats, associacions i agents econòmics. Pel que fa a l’últim punt, els ajuntaments aproven fer arribar la moció a la Generalitat i al Parlament com a mostra de suport.

El Govern no esperarà gaire a donar per tancada la via acordada amb l’Estat i ha anunciat que abans de l’estiu posarà data i pregunta al referèndum. L’AMI i l’ACM estan compromeses també amb la via unilateral. Caldrà veure, però, quants dels 948 ajuntaments catalans segueixen el mateix camí. Com en qualsevol procés electoral, la col·laboració dels municipis és imprescindible perquè el referèndum del Govern arribi a bon port.