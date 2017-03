La reforma del reglament del Parlament per a la desconnexió exprés supera el primer tràmit

La Mesa del Parlament ha admès a tràmit la iniciativa de reforma del reglament del Parlament que ha impulsat Junts pel Sí per poder aprovar la llei de transitorietat jurídica, o de desconnexió, de forma exprés. Després de dues hores de reunió, en què s'ha escoltat també la Junta de Portaveus formada per tots els grups parlamentaris, aquest òrgan ha decidit rebutjar les peticions de reconsideració del PSC, Ciutadans i PP perquè no s'iniciés el procés de reforma del reglament del Parlament.

A partir d'aquí, caldrà una altra reunió de la Junta de Portaveus per crear una ponència conjunta en el si de la Comissió del Reglament, que presideix Carme Forcadell, per tal que es comenci a tramitar aquest canvi. Junts pel Sí vol que els grups, tal com té ara dret el Govern en els projectes de llei, també puguin tramitar una llei per lectura única -és a dir, en un sol debat al ple- si així ho acorda la Mesa del Parlament, on ara precisament Junts pel Sí té majoria. Fins ara, la lectura única, en el cas dels grups, només era possible per consens.

JxSí impulsa la reforma del reglament del Parlament per afegir una nova via exprés de desconnexióLa decisió de la Mesa, tan la d'admetre a tràmit la iniciativa de reforma com el rebuig de les peticions de reconsideració, s'ha pres per quatre vots a favor dels representants de Junts pel Sí i tres en contra dels de Catalunya Sí que es Pot, el PSC i Ciutadans. Fonts de la majoria de la Mesa han argumentat que la petició de Junts pel Sí compleix els "requisits formals" que demana el reglament i que, per tant, no hi ha motiu perquè no es pugui tramitar la iniciativa. Sobre els objectius de la reforma, en tot cas, aclareixen que els grups parlamentaris hi podran dir la seva en el marc de la ponència conjunta -tanmateix, l'oposició ja ha avisat que batallarà perquè aquesta no es pugui crear-.

Al seu torn, l'oposició ha carregat contra la intenció de Junts pel Sí i els ha acusat de forçar el reglament, restringint el debat parlamentari, escudant-se en el procés d'independència. Fonts de Catalunya Sí que es Pot han carregat contra JxSí per voler "retallar" els drets de la resta de grups parlamentaris i ha deixat clar que s'oposaran al canvi de reglament.

El PP denucia la via "antidemocràtica" que segueix JxSí

El PP ha tornat a obrir la porta a presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional per evitar que es constitueixi la ponència conjunta que ha de servir per tramitar la reforma del reglament del Parlament que permeti tirar endavant la desconnexió exprés. El portaveu dels populars al Parlament, Alejandro Fernández, ha explicat que iniciaran converses amb els grups de l'oposició per valorar la possibilitat de demanar empara al TC.

Per Fernández, JxSí està seguint una via "antidemocràtica" per aconseguir els seus objectius. Així, ha alertat que el Parlament està dividit en dues parts, "una oposició democràtica i un govern antidemocràtic" que vulnera els "drets dels diputats". Tirar endavant el full de ruta sobiranista i un referèndum "trampa", segons el portaveu popular, està posant "en risc l’autogovern de Catalunya" i ha avisat que el Govern no respecta la legalitat espanyola ni tampoc la catalana.

C's acusa JxSí de "fer trampes"

C's també ha acusat JxSí de "fer trampes" a l'hora de modificar el reglament del Parlament per aconseguir "declarar la independència". El portaveu adjunt de la formació, Fernando de Páramo, JxSí vol canviar el reglament per fer-lo a la "seva mida" i no perquè hi hagi "més participació". De Páramo també ha instat JxSí que aclareixi quan arribi l'hora de la veritat si "obeirà la CUP per desobeir la democràcia".

Tal com ha explicat el PP, tots els grups de l'oposició es reuniran per valorar la possibilitat de presentar un recurs d'empara al TC. C's ha explicat que encara no ho han decidit si ho faran i s'han emplaçat a parlar-ne amb la resta de grups.