"No esteu sols": el clam de suport del sobiranisme a Forcadell i Simó

El govern espanyol, la fiscalia i els tribunals han posat el focus sobre la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la resta de membres sobiranistes de la Mesa. L'estratègia de l'Estat, lluny de mostrar-se disposat a dialogar, consisteix a evitar que es debati sobre la independència a la cambra catalana. Com va passar al desembre, una multitud ha acudit aquest dilluns a la convocatòria de les entitats sobiranistes davant del Palau de Justícia de Barcelona, on Forcadell i la secretària primera de la Mesa, Anna Simó, han declarat a partir de les 9 del matí. Una i altra no han consumit més de 20 minuts i, abans de les 10, ja havien acabat. "No esteu sols", era el clam popular a les portes del tribunal.

Com a principals responsables d'ordenar els debats parlamentaris, l'Estat apunta cap a Forcadell. Primer van ser les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent les que la van portar a declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC) i, aquest dilluns, ha repetit al Palau de Justícia de Barcelona per haver permès el debat sobre la resolució del referèndum unilateral, el passat mes d'octubre.

540x306 Forcadell saluda els manifestants que li han donat suport / Manuel García Forcadell saluda els manifestants que li han donat suport / Manuel García

Forcadell i Simó han estat acompanyades pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el Govern en ple i representants polítics del sobiranisme. Al TSJC han entrat escoltant el Cant dels Segadors i han sortit una hora després amb crits d'independència per part de la multitud que les esperava. També a peu faran el camí de retorn al Parlament on faran una declaració pública. "Ha anat bé", ha explicat Forcadell a la sortida. Simó ha afegit que el suport de la gent ha estat "impressionant, molt emotiu".

Suport de les entitats sobiranistes



En declaracions als mitjans de comunicació, la presidenta de l' Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, s'ha compromès a "no deixar sols" els encausats i ha garantit el suport de les entitats als membres de la Mesa investigats. "No tolerarem uns fets tan greus", ha dit en relació a la imputació de Forcadell per permetre el debat sobre la resolució del referèndum. "Demà quin debat ens prohibiran?", s'ha preguntat al seu torn el president de l' Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, que ha assegurat que en la declaració d'aquest dilluns "està citada tota la ciutadania".

El president de l' ANC, Jordi Sànchez, ha asseverat que la concentració d'aquest dilluns és una mostra de la " mobilització permanent proporcionada als fets" i ha assegurat que cap procés judicial "aturarà" el moviment a favor del referèndum. "El nostre compromís és estar permanentment mobilitzats per defensar el dret a decidir", ha dit, "No ens aturaran les citacions ni la Fiscalia, no és un element dissuasiu", ha afegit.

Pel que fa al president d' Òmnium, Jordi Cuixart, ha assegurat que la ciutadania ha acudit aquest dilluns davant el TSJC amb "indignació" perquè és un "despropòsit" que l'Estat porti a declarar Forcadell i Simó. "No ens acostumarem mai a veure l'actitud antidemocràtica de l'estat espanyol", ha sentenciat.

540x306 Carme Forcadell i Anna Simó juntament amb el Govern i els representants dels grup sobiranistes darrera d'un cartell que reivindica 'Democràcia' / MANOLO GARCÍA Carme Forcadell i Anna Simó juntament amb el Govern i els representants dels grup sobiranistes darrera d'un cartell que reivindica 'Democràcia' / MANOLO GARCÍA

JxSí, CUP i CSQP, al costat de Forcadell

El president de la Generalitat ha reaccionat a través de Twitter a la nova declaració de la presidenta del Parlament. "Sempre al vostre costat, i endavant! Haver de respondre als jutjats les preguntes de la política és un senyal de feblesa democràtica", ha lamentat.

De la seva banda, el vicepresident, Oriol Junqueras, que acaba de tornar de viatge oficial als Estats Units, ha explicat que allà ha constatat que "tothom entén el concepte de democràcia" i, per tant, tots expressen molta simpatia respecte de la causa democràtica que representen en aquest moment els ciutadans de Catalunya i les seves institucions. "Per tant, nosaltres, ens mantenim ferms amb aquest compromís democràtic de permetre que els ciutadans de Catalunya votin i així puguin decidir el seu futur", ha reblat.

La secretària general d' ERC, Marta Rovira, ha opinat que el que està passant davant del TSJC és un "atac" a tots els diputats perquè la Mesa, a parer seu, ha de garantir tots els debats i la inviolabilitat parlamentària. " Això d'avui és una persecució política perquè els ciutadans de Catalunya no puguin votar per decidir el seu futur", ha assegurat i ha demanat "fermesa" a la Mesa perquè tots els diputats puguin defensar les seves idees polítiques. "No és democràtic que un tribunal persegueixi la Mesa del Parlament per fer la seva feina", ha conclòs.

Pel que fa al PDECat, la coordinadora general, Marta Pascal, ha explicat que el nexe d'unió entre tothom que s'ha manifestat aquest dilluns és la "defensa de la democràcia". "Hem de poder parlar de tot i aquí s'està cridant a declarar dues persones per permetre el debat parlamentari", ha criticat.

De la seva banda, la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, ha demanat als membres de la Mesa que no facin ni un pas enrere i ha subratllat que la ciutadania està al seu costat. "Avui el poder popular acompanya el poder institucional", ha remarcat.

CSQP també ha tornat a ser al costat de la presidenta de la cambra catalana. El president del grup, Lluís Rabell, ha reclamat que " s'anul·li el procés judicial contra els membres e la Mesa" i el portaveu adjunt, Albano Dante Fachin, ha destacat que "l'única solució" al conflicte entre Catalunya i Espanya és el diàleg: "les discrepàncies s'han de poder resoldre al Parlament".

Una comitiva institucional

El president del Govern, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, la resta del Govern i també els grups parlamentaris de JxSí, CUP i CSQP han fet a peu el quilòmetre de distància que separa el Parlament del TSJC per evidenciar el suport Forcadell. També s'han vist representants municipals, entre ells l'alcalde accidental de Barcelona, Gerardo Pisarello.

540x306 La comitiva en suport a Forcadell, sortint del Parlament cap al TSJC / ACN La comitiva en suport a Forcadell, sortint del Parlament cap al TSJC / ACN

A diferència del desembre, la comitiva que ha acompanyat la presidenta del Parlament ha escollit la via directe fins el TSJC -i no ha travessat el passeig central del Parc de la Ciutadella- i en vint minuts ja es trobava a les escales del tribunal. En aquesta ocasió, Puigdemont ha seguit al costat de Forcadell i de la resta de responsables polítics fins el final del recorregut.

Divendres que ve, el sobiranisme ha tornat a convocar mobilitzacions davant del TSJC per donar suport al vicepresident primer del Parlament, Lluís Corominas, i a la secretària quarta, Ramona Barufet. I les entitats es concentraran també el proper 12 de juny, quan declari el secretari tercer, Joan Josep Nuet. Tots ells, com Simó, declaren aquest cop com a investigats. Al desembre ho van fer com a testimonis.