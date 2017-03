Millet es planteja confessar però el fiscal en té prou amb Montull

Els acostaments entre les defenses i acusacions del cas del Palau de la Música es multipliquen a mesura que passen les hores i avancen durant les primeres jornades del judici. La cada vegada més tancada confessió de l’exnúmero dos del Palau, Jordi Montull, i la filla Gemma ha generat un efecte dominó que ha fet que altres acusats s’hagin plantejat la mateixa possibilitat. Un dels que ho ha intentat és Fèlix Millet, que es pot quedar sol si els Montull consumen la confessió dimecres vinent. Tot i l’intent, segons fonts properes al cas consultades per l’ARA, la fiscalia no ha demostrat una gran predisposició per acceptar una rebaixa de la pena de l’expresident del Palau de la Música –que s’enfronta a 27 anys i mig de presó– a canvi d’una confessió implicant Convergència en el presumpte pagament de comissions a canvi d’adjudicacions en obra pública.

De fet, al fiscal Emilio Sánchez Ulled no li cal la confessió de Millet si ja té la de Montull i la filla Gemma. Segons aquestes mateixes fonts, en té prou amb què pare i filla admetin que tant Millet com Montull van fer d’intermediàris per fer arribar les presumptes comissions de la constructora Ferrovial a Convergència a canvi d’un percentatge i impliquin l’extresorer del partit Daniel Osàcar, per qui la fiscalia demana set anys i mig de presó. Aquesta podria ser precisament la línia argumental que segueixin tots dos en el seu interrogatori de dimecres. Si es consuma el pacte, Gemma Montull i el seu pare serien els primers en declarar –ara està previst començar els interrogatoris per Millet– i no aniran més enllà de l’extresorer a l’hora d’implicar altres càrrecs i excàrrecs del partit en el suposat finançament irregular.

En canvi, altres càrrecs del Palau descarten seguir el mateix camí, com ara els exassessors jurídics de la institució, que no estan disposats a admetre la falsificació de factures i neguen rotundament la comissió d’aquest delicte. També hi ha acusacions tancades a la possibilitat de rebaixar les penes als acusats independentment de si finalment confessen els fets. És el cas per exemple del Palau de la Música, que no demanen responsabilitats per Convergència ni el seu extresorer, però sí que mantindran la petició de pena pels exresponsables de l’entitat independentment del relat que exposin durant l’interrogatori.

Els Montull es desvinculen de 3'2 milions de l'espoli

El tribunal que jutja el cas Palau ha admés com a nova prova del cas un document presentat per la defensa de Jordi i Gemma Montull, que exerceixen els advocats Jordi Pina i Jorge Navarro, per desvincular-se d’una part de l’espoli del Palau. Es tracta d’un document on es detalla el destí d’una vintena de reintegraments de diners que es van fer d’un dels comptes de l’entitat cultural a Caixa Manresa entre els anys 2004 i 2007 per valor de 3,2 milions d’euros. La defensa dels Montull intenta demostrar que no se’ls van quedar ells, sinó que van servir per pagar despeses personals de Millet, com ara compres, viatges o vacances de l’exmàxim responsable del Palau.

També van servir per comprar dues pintures per valor de 369.000 euros, segons es detalla al quadre al qual ha tingut excés l’ARA. Els Montull no volen assumir el retorn de més diners que els que exactament els corresponen pel saqueig del Palau de la Música, tot i que ja han aportat davant dels tribunals el peritatge del seu patrimoni per demostrar que és suficient per fer front a les responsabilitats que es derivin del cas.