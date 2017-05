Millo critica que es "llencin" diners destinats a "activitats que no s'acabaran portant a terme"

L'acord del Govern per comprar les urnes ja ha rebut resposta per part del govern espanyol. El delegat a Catalunya, Enric Millo, ha criticat que l'executiu català es dediqui a "llençar" els diners amb "despeses inútils". "Dedicar diner públic que és de tots a despesa innecessària i inútil destinada a activitats que no s'acabaran portant a terme és clarament una molt mala manera de gastar els diners", ha afirmat des de l'aeroport del Prat en el marc de la inauguració del vol directe Barcelona-Shangai.

Aquest dijous s'ha fet públic que el Departament de Governació ha pres un acord marc que permetrà disposar d'una llista d'empreses disposades a subministrar les urnes per al referèndum. Millo ho veu com una constatació més de la "política erràtica" de l'executiu català en matèria de despesa pública i l'ha instat a destinar els recursos per atendre la necessitat dels catalans.

"El diner públic s'hauria de destinar a atendre les necessitats dels catalans i no per llençar-lo pagant despeses que no serveixen per a res, no responen a cap necessitat i atenen activitats que saben perfectament que no es portaran a terme", ha argumentat.

El líder del PP català, Xavier García Albiol, també s'ha afegit a les crítiques per la notícia d'ahir i ha contestat al Govern amb un símil: " És com qui va a un concessionari i es compra un cotxe sense tenir carnet de conduir". Albiol ha recordat que si l’executiu català fa servir les urnes per fer el referèndum, tindrà "problemes amb la justícia", i ha advertit que no només en pot tenir el Govern, sinó també qualsevol institució que hi participi, així com "funcionaris, empreses o col·lectius" que hi intervinguin.

Al seu torn, el president de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, ha titllat d' "anecdòtic" que el Govern vulgui ara comprar urnes i ha assegurat que el més "important" és veure com l'executiu concep el referèndum i preveu arribar-hi. Així, ha considerat que té més "transcendència" el debat que la setmana que ve els comuns porten a la cambra catalana sobre la possibilitat de demanar empara a la comissió de Venècia per fer un referèndum amb "garanties". "Té més substància i calat que la compra d'urnes", ha assegurat Rabell en declaracions als mitjans de comunicació