Miquel Iceta: "El PSOE em fa patir. Les primàries són una lluita fratricida"

Després de signar la pau amb el PSOE, Miquel Iceta (Barcelona, 1960) promet neutralitat a les primàries a Ferraz. Acaba de publicar el llibre La tercera via. Ponts per a l’acord (Catarata).

En l’acord amb el PSOE, què ha guanyat i què ha perdut el PSC?

No ha perdut capacitat per decidir. Ha guanyat superar un problema i, sobretot, que al PSOE vegin que s’han d’implicar més en la resolució del conflicte Catalunya-Espanya.

¿Vostès ara podrien tornar a votar no a la investidura de Rajoy?

Sí, esclar.

L’acord diu que la decisió correspon al comitè federal del PSOE.

Però si el PSC decidís una altra cosa, qui ho impediria? Els papers no arreglen els problemes, hi ha coses que no es poden preveure. La vida dona moltes voltes i el PSC sempre podrà decidir.

¿Podrien decidir governar a Catalunya amb els comuns o amb ERC sense que el PSOE pogués dir res?

El PSOE hi podria influir perquè ho hauríem de parlar abans. ¿I si no hi ha consens? Doncs decideix el PSC. Ells volen que no passi que no n’hàgim parlat. Hem de compartir més.

En aquestes primàries del PSOE el PSC és neutral. Per què?

Quan voten els militants, els aparells s’han d’abstenir d’intentar portar la gent en un sentit. Tampoc volem que es vegi el PSC com una moneda de canvi de candidats. Haurem de treballar amb qui guanyi.

¿És igual que guanyi Susana Díaz, Patxi López o Pedro Sánchez?

L’hi diré quan sàpiga com han votat els militants del PSC. Guanyi qui guanyi tindrà el suport del PSC.

Quan Díaz diu “Quan els andalusos paguen a La Caixa, els seus interessos aniran a la Hisenda catalana”, no li posa els pèls de punta?

Que el greuge territorial sigui utilitzat per uns i altres per treure rendiments electorals no em sembla bé.

Al costat de Díaz hi ha la plana major. Si perd, perd el PSOE?

És discutible. Hauran guanyat els militants que hauran anat a votar.

Sánchez diu que és el PSOE del segle XXI. Hi està d’acord?

Ell vol ser el del futur, però al PSOE hi ha la consciència que el pitjor dels pecats seria mirar enrere. Díaz també està pensant molt en el futur, del partit, el seu i el d’Espanya.

Díaz a qui s’assembla més? ¿A González? A Guerra?

És una barreja. Té una gran ambició política. És molt llesta, àgil, ràpida, jove, i ha acumulat experiència de govern. He arribat a entendre’m amb ella fins i tot quan discrepo.

El PSOE vol recuperar l’Estatut?

No només, perquè estaríem tornant al passat. Volem reformar la Constitució per recuperar coses que la sentència va erosionar, però també per guanyar-ne d’altres, com el reconeixement de la realitat nacional.

La promesa de Rajoy de les inversions què li ha semblat?

Si es fa, em sembla bé. Les promeses a Catalunya, totes, arriben tard. I la gent té tot el dret a desconfiar. Hem d’exigir mecanismes de verificació.

En l’últim CEO el seu partit no es belluga, però CSQP els avança.

També ho deien les enquestes abans del 27-S i no va ser així. Donades les circumstàncies, amb un PSOE obert en canal, és una meravella que el PSC no es bellugui.

Un 60% dels seus estan disposats a votar en un referèndum no pactat.

Un referèndum fora de la llei no es farà, i si es fa no servirà de res.

Què ha de fer la majoria independentista al Parlament?

El seu programa no portava el referèndum. I dur a la independència un país democràtic requereix una majoria àmplia i sostinguda.

¿Li sembla que és un escàndol democràtic la inhabilitació d’Homs?

Sí, però ja ho vam advertir. Si et saltes la llei hi ha conseqüències.

Saltar-se la llei per posar les urnes?

No, senzillament en el marc legal vigent és així. Jo vull que es voti sobre un acord, la independència és l’últim recurs. Cal intentar coses abans.

No s’han intentat abans?

Podem tornar-ho a intentar. Si després de molt de temps hi hagués majories en favor de la independència que es repeteixen al llarg de 20 anys...

Què podria negociar Susana Díaz com a presidenta del govern espanyol?

El que hi ha a l’acord de Granada, com la incorporació dels drets històrics de Catalunya a la Constitució.

El PP no vol reformar-la.

Estaríem en condicions de convèncer el PP.

Convèncer-lo de posar una disposició addicional. ¿I això què soluciona?

L’exclusivitat en competències de llengua i cultura, un finançament específic, el reconeixement de Catalunya com a nació...

Un finançament específic va contra el principi d’igualtat de Susana Díaz.

Un finançament específic no trenca la igualtat de drets.

Abans em deia que pateix. Quins són els seus patiments?

El PSOE em fa patir. Té un problema molt seriós, l’hem de resoldre a través d’unes primàries i no veig clar el resultat. Serà molt més ajustat del que alguns pensen i em preocupa la digestió posterior. I que la part que guanyi sàpiga incorporar...

Estan els ponts molt trencats. Molt. És una lluita fratricida i és molt dur. Hem de votar pensant en el que ha de venir, no en el que va passar, perquè si no tenim molts números de no encertar la posició ni unir la família.