La Moncloa respon a Puigdemont que aplicarà "la força de l'estat de dret" per impedir el referèndum

El govern de Mariano Rajoy segueix sense ensenyar les cartes sobre fins a quin punt està disposat a arribar per evitar a tota costa que se celebri el referèndum, tal com va assegurar dilluns la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. Estan, doncs, disposats a utilitzar la força? El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, desafiava a Rajoy fa només dos dies a explicar els seus plans. "Soc clar: la força que aplicarà en tot moment el govern [espanyol] és la de l'estat de dret, que és la que legitima el govern", ha respost aquest divendres, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, el portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo, que també s'ha mostrat "convençut" que els funcionaris "compliran amb la llei i el que diu el Tribunal Constitucional" per impedir que la consulta se celebri.

Santamaría: "El referèndum no es farà. Farem el que s'hagi de fer" per aturar-loEl també ministre d'Educació s'ha negat a fer "hipòtesis de futur" i a parlar del paper dels Mossos i la possibilitat d'una intervenció de l'autonomia. Per "sentit comú", l'única solució possible per a la Moncloa ara mateix és que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, accepti la seva invitació a explicar els plans per al referèndum en "el lloc correcte", des de la tribuna del Congrés de Diputats. A la mateixa roda de premsa Méndez de Vigo ho ha repetit més d'una desena de vegades i ha instat la societat catalana a "influir" perquè Puigdemont comparegui. La Moncloa reclama que ho faci "aviat" però també "amb tranquil·litat", malgrat que "l'oferta de diàleg no té data de caducitat" i que estan disposats a parlar, fins i tot, en ple agost, de la mateixa manera que la Generalitat ha demanat als consellers que estiguin atents durant les vacances.

Contraposició entre CiU i el PDECat

Finalment ha lamentat que el PDECat no actuï com l'antiga CiU que, segons Méndez de Vigo, hauria tingut un paper preponderant en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat si no hagués apostat per l'independentisme perquè fa uns anys " era una força molt important a Espanya" i "especialment quan no hi havia majories absolutes, com ara". En aquest sentit, ha recordat que el seu executiu ha aprovat els comptes amb "set partits", entre els quals "no hi ha el PDECat".