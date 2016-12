Els Mossos detenen Joan Coma per traslladar-lo a l'Audiència Nacional

El regidor de la CUP de Vic Joan Coma ha estat detingut aquest dimarts poc després de les 11 del matí pels Mossos d'Esquadra i demà serà traslladat a Madrid per declarar davant l'Audiència Nacional, segons ha informat ell mateix en una piulada: “L'estat espanyol em deté. Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara col·lectivament. Una abraçada a tots, de tot cor. Amor etern”.

La detenció de Joan Coma s'ha produït a escassos 400 metres de l'Ajuntament de Vic, tal com s'havia pactat amb els Mossos d'Esquadra. Dos agents de paisà l'han acompanyat al cotxe (també de paisà) per dirigir-se l'Audiència Nacional de Madrid. Ha estat una detenció tranquil·la en la qual Joan Coma ha rebut l'escalf dels presents amb crits de "visca Catalunya lliure" i "endavant", quan ha pujat al vehicle.

En el moment de la detenció també hi havia l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, membres de la CUP, com Katia Juncks, i la parella de Coma, entre altres.

L'Audiència Nacional va citar a declarar el regidor de Capgirem Vic el 24 d'octubre per un presumpte delicte d'incitació a la sedició. El jutge Ismael Moreno va atendre, així, la petició del fiscal Vicente González Mota. El fiscal veia "indicis de criminalitat" en el fet que Coma demanés desobeir les institucions espanyoles i la resolució del TC en un ple municipal del 2015 en el qual es votava una moció de suport a la proclamació del Parlament per iniciar la desconnexió de Catalunya de la resta de l'Estat. "Per fer una truita, sempre primer s'han de trencar els ous", va dir aleshores Coma, una frase que va provocar la posterior investigació.

Coma, però, com altres regidors de la CUP imputats per diferents causes de desobediència, va dir que no reconeixia "l'autoritat del tribunal" i no va anar a declarar. És per aquesta incompareixença que se n'ha ordenat la detenció.

Quan es va saber que el regidor independentista estava sent investigat per l'Audiència Nacional la CUP va convocar una concentració de suport a les portes de l'Ajuntament de Vic en què van participar prop de 200 persones. "Si volen, ja saben on som. Estic tranquil, he pres la decisió [de no acudir a declarar] d'acord amb la meva consciència i amb llibertat", va dir davant dels concentrats. A la convocatòria de suport hi van assistir representants de la CUP, del PDECat, de CSQP, d'ANC i d'Òmnium Cultural, entre altres.

Des del Moviment 30/03, de suport a Joan Coma, denuncien que la detenció "és un pas més en l’ofensiva antidemocràtica i contra les llibertats de l’estat espanyol" i exigeixen "la llibertat immediata d’en Joan". Per això convoquen aquest dimarts a les 8 del vespre, davant dels ajuntaments, una concentració de suport a Coma i a "totes aquelles persones perseguides per la defensa de les llibertats". A Osona la convocatòria és davant l'Ajuntament de Vic, a la plaça Major. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, assistirà a aquesta concentració. També hi anirà la secretària general d'ERC, Marta Rovira. A la concentració a la plaça Sant Jaume, a Barcelona, hi assistiran també diferents personalitats, així com el tinent d'alcalde Jaume Asens i la regidora Gala Pin. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no hi participarà.

Sara Blázquez, regidora de Capgirem Vic i també portaveu del moviment 3003, ha assegurat davant els mitjans, aquest migdia, que la detenció de Joan Coma "és un punt més de l'amenaça de l'estat espanyol als drets bàsics de llibertat d'expressió i de pensament". Alhora, Blázquez ha destacat que "la judicialització de la política [per part de l'Estat] es fa evident quan l'Audiència Nacional imputa i investiga l'independentisme". La regidora de Capgirem Vic també ha recordat que la denúncia va interposar-la Josep Anglada, regidor de Plataforma Vigatana. "Som on som per la complicitat existent entre el feixisme i l'estat espanyol", ha reblat. El Moviment 3003 ha animat a tothom a participar a les concentracions que es duran a terme aquest dimarts al vespre. "Ara més que mai toca fer pinya per exigir la llibertat d'en Joan".

A diferència del que va passar el 4 de novembre, quan es va detenir a primera hora del matí i a casa seva l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, les circumstàncies de la detenció de Joan Coma estaven pactades. Per aquest motiu, en el moment en què els agents l'han pujat detingut a un cotxe, l'acompanyaven familiars, amics, l'alcaldessa de Vic i regidors del consistori vigatà.

L'alcaldessa Anna Erra viatjarà aquesta mateixa tarda a Madrid per ser demà al costat de Joan Coma. Erra ha expressat aquest matí el seu suport "sempre en defensa de la llibertat d'expressió i la democràcia".

El grup de suport a Joan Coma ha organitzat un autocar gratuït que sortirà des de Vic per anar fins a Madrid i acompanyar Joan Coma.

Els Mossos d'Esquadra acaben de detenir en @joancomaroura per emportar-se'l a l'Audiència Nacional espanyola. Fem una crida a la solidaritat https://t.co/YVKIEgLjU7 — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) 27 de diciembre de 2016

Al vídeo que ha fet públic el moviment 30/03, Joan Coma agraeix les mostres de suport que ha rebut des de fa temps, quan va ser investigat per instar a la sedició arran d’haver donat suport a la declaració independentista del 9 de novembre de l’any passat aprovada pel Parlament. "Podria no declarar, però de camí forçat a l’Audiència no paro de pensar que sí, que hi tenim molt a dir. El problema no el tinc jo ni nosaltres, sinó ells", destaca.

Els polítics han reaccionat de seguida a la detenció de Coma. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprofitat la detenció per criticar "l'operació diàleg" que el govern espanyol vol engegar a Catalunya. El vicepresident d'Economia del Govern, Oriol Junqueras, ha fet una piulada de denúncia: "El govern només coneix una forma de diàleg, pal i pastanaga. El nostre suport a Joan Coma i a tots els demòcrates". El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, durant una entrevista a l'ARA, ha lamentat: "Un dia més a l'oficina... Per part de l'estat espanyol rebem amenaces i detencions de polítics catalans". També ha reaccionat de seguida el diputat d'En Comú Podem al Congrés: "Una notícia que no per esperada és menys indignant".

Una vegada més, l'Estat demostra quina noció té de la llibertat d'expressió. L'operació diàleg: de Nadal a Sant Esteve. https://t.co/C7VIGFbJhc — Carles Puigdemont (@KRLS) 27 de diciembre de 2016

El president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha assenyalat a través de Twitter que "això del diàleg" és "un no parar de querelles, judicis i citacions de càrrecs electes i institucionals". Per la seva banda, també des de Twitter, la portaveu parlamentària de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha publicat: "El nostre camí és el de la democràcia i llibertat d'expressió. Fins al final. #SomJoanComa".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha volgut expressar la seva opinió: "Lamentar la detenció del regidor en una operació clarament desproporcionada. Els temes polítics s'han de respondre políticament". L'alcaldessa i líder dels 'comuns' ha assegurat que "la judicialització de la política no sembla pròpia d'una democràcia del s. XXI".

El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va advertir que "si un és cridat a comparèixer davant un jutge hi ha d'anar, qualsevol persona que és cridada a declarar, fins i tot si és un regidor de la CUP, ho ha de fer". Carrizosa va afegir que el seu partit s'oposa a tot tipus de "privilegis" per als polítics.

Antoni Castellà, portaveu de Demòcrates de Catalunya, també ha condemnat la detenció de Joan Coma. A través d'un comunicat ha assegurat que "no ens hem de deixar intimidar per la maquinària judicial polititzada de l’Estat, perquè el nostre compromís és amb la llibertat, la democràcia i la voluntat majoritària del poble català". Castellà també afirma que "el futur del nostre poble no el decidirà cap tribunal, ens mantindrem ferms i no farem ni un pas enrere".

El portaveu del PP al Parlament de Catalunya, Alejandro Fernández, ha celebrat que "no hi hagi impunitat per a qui es creu per sobre de la llei", i ha recordat que a Coma no el detenen "per expressar les seves idees", sinó per no haver-se presentat a declarar.