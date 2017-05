El Govern avisa l'Estat que no permetrà "amenaces" a les empreses que fabriquen urnes

"Ens neguem a acceptar les amenaces i intimidacions del govern del PP". Així de taxativa s'ha mostrat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, davant l'avís del govern espanyol que durà a la fiscalia qualsevol pas que faci l'executiu català en la compra d'urnes. Després que aquest aquest dimarts s'hagi publicat al 'Diari Oficial de la Generalitat' la licitació d'un acord marc per comprar urnes, Munté ha avisat l'Estat: "No permetrem amenaces i intimidacions, tampoc cap a les empreses".

En roda de premsa després del consell executiu, Munté ha criticat que s'explori la via judicial davant el primer pas per part de la Generalitat per comprar urnes. "Cap normativa ho prohibeix", ha remarcat la consellera, que ha afegit que "no tindria cap sentit que hi hagués una investigació oberta". Per això ha reiterat que no deixaran que l'Estat "amenaci" ni l'executiu català ni les empreses. " Defensarem la capacitat de les empreses de poder treballar, poder desenvolupar les seves funcions amb tota normalitat", ha apuntat.

Tanmateix, en ser preguntada sobre com es protegirà les empreses davant d'aquestes "amenaces", Munté s'ha limitat a respondre que per ara "aquestes amenaces no s'han concretat en alguna cosa més", però ha afegit que si això acaba passant l'executiu català estarà al costat de les empreses. Just mentre la roda de premsa estava en marxa ha transcendit que la fiscalia ja prepara una querella.

L'executiu ha justificat també que el lot d'urnes inclogui dispositius tant de metacrilat com de cartró -per un cost total estimat de 200.000 euros-, ja que, ha dit, han de servir per a qualsevol dels processos participatius que pot fer la Generalitat.

De fet, la consellera ha mantingut que l'objectiu del Govern és fer un referèndum pactat i ha lamentat que el govern espanyol sigui "incapaç d'asseure's a la taula de diàleg". En aquest sentit ha lamentat que es critiqui també entitats que s'adhereixen al Pacte Nacional pel Referèndum, en al·lusió als atacs rebuts per part del FC Barcelona.

"La democràcia necessita urnes"

Tot i no lligar directament les urnes amb el referèndum, Munté ha subratllat que el Govern manté el seu "compromís inequívoc" amb la votació prevista per a finals de setembre. "La democràcia necessita urnes. Aquest país necessita i necessitarà urnes", ha apuntat, i ha afegit que a ningú li hauria d'estranyar que l'executiu català vulgui comprar urnes.

Tot i la pressió de la fiscalia i la possibilitat que els tribunals reclamin aturar la compra d'urnes per part de la Generalitat, en ser preguntada per si el Govern disposa d'un pla B, Munté s'ha limitat a remarcar que el "pla A i el pla B" són la celebració del referèndum.

Tal com va avançar l'ARA, la compra d'urnes havia generat tensions dins de l'executiu. Finalment el bloqueig s'ha resolt fent una compra en dues fases. El model escollit és el de l’acord marc, amb el qual Governació triarà ara les empreses que es puguin fer càrrec del contracte però serà el consell executiu –i, per tant, el president de la Generalitat i tots els consellers– qui firmarà la compra en el moment oportú. D’aquesta manera la responsabilitat de la compra és col·lectiva.