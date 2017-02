Colau entrega a Muriel Casals la Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona a títol pòstum

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha entregat aquesta tarda la Medalla d'Or de la Ciutata de Barcelona a títol pòstum a Muriel Casals. En un acte on hi ha participat també el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, Colau ha destacat "l'empremta inesborrable" en la lluita per les llibertats que va deixar qui va ser presidenta d'Òmnium Cultural i diputada de Junts pel Sí i que va morir fa un any per les complicacions després de ser atropellada per un ciclista.

En l'acte, també hi ha participat l'expresident català Artur Mas i el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, entre d'altres. "Desgraciadament ens va deixar de forma sobtada i va deixar una empremta a la ciutat que és inesborrable", ha expressat Colau al Saló de Cent de l'Ajuntament.

En aquest sentit, ha subratllat "les fortes conviccions en la defensa de la democràcia" i el "compromís en la lluita per les llibertats" d'una dona que va ser "valenta, honesta, generosa i amable", a més de ser una "figura de referència" en l'europeisme i en el lideratge de les dones. Colau també ha ressaltat la seva capacitat per generar "simpaties i complicitat" entre persones de diferents ideologies i ha subratllat que el seu llegat ha d'"inspirar i orientar" amb vista a futur.

Per la seva banda, Puigdemont ha destacat la seva trajectòria d'il·lusió i esperança, el seu "rostre somrient i el seu tracte de dolça fortalesa, que s'ha convertit en una icona, problablement el més eloqüent, del moment polític i social que viu Catalunya". El president de la Generalitat ha explicat que Muriel Casals defensava la independència sent feminista, ecologista, progressista, republicana, catalanista, europeista i demòcrata.

Segons Puigdemont, va entendre que la millor manera de viure amb plenitud tot el que desitjava era des d'un estat independent. Per això, ha assegurat que molts se senten "hereus d'un encàrrec" que altres com ella han deixat a la següent generació, que té la responsabilitat de complir amb aquests anhels i causes compartides.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha assenyalat que el reconeixement és "merescut" i ha explicat que, a més del sobiranisme, Casals també va defensar "projectes socials" i avui "demanaria que Catalunya aculli les persones refugiades". "Muriel representava i definia el nostre país pel seu seny i la seva capacitat de diàleg però també per la seva rauxa i passió pel país, la seva família i Òmnium", ha recalcat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Economista, professora universitària i política, Casals es va convertir en una de les cares del procés sobiranista com a presidenta d'Òmnium Cultural i posteriorment diputada al Parlament per Junts pel Sí, abans de morir el 14 de febrer del 2016 per les complicacions després de ser atropellada per un ciclista.

Premi Muriel Casals

Òmnium Cultural ha batejat el Premi de Comunicació que entrega cada any durant la Nit de Santa Llúcia com a Premi Muriel Casals, en reconeixement a l'expresidenta de l'entitat. A més, la família de Muriel Casals donarà a Òmnium la indemnització de l'accident que va costar la vida a la també exdiputada de Junts pel Sí per dotar el seu premi de comunicació. Ho ha anunciat la filla de Casals, Laia Gasch, durant l'entrega de la Medalla d'Or. "Així un fet trist impulsarà cada any una nova il·lusió", ha apuntat.

El guardó, que a partir d'ara estarà dotat econòmicament amb 3.000 euros, pretén donar a conèixer els esforços dels professionals de la comunicació per prestigiar l'ús de la llengua catalana i projectar la cultura als territoris d'àmbit lingüístic català.