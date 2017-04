Nuet sospita que el TSJC l'imputa per intentar amagar que en el cas Forcadell "es jutgen idees"

Joan Josep Nuet s'ha mostrat "sorprès" per haver estat citat el proper 23 de maig pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC) en qualitat d'investigat en l'anomenat 'cas Forcadell'. En una breu roda de premsa al Parlament, el secretari tercer de la Mesa ha explicat que encara no ha rebut l'escrit que fonamenta la seva imputació - que fa poques setmanes havia estat descartada. "La intencionalitat política va quedar despullada quan se'm va deixar fora i ha anat caient com una gota malaia que ha estat insuportable per a la instrucció del cas", ha opinat Nuet.

Segons ell, la instrucció del cas ha decidit no escoltar la Fiscalia, que recomanava deixar fora de la causa al coordinador d'EUiA, per intentar amagar que en el cas Forcadell "es jutgen idees". "La decisió de la Fiscalia de separar en funció de les opinions polítiques ha fet molt de mal. Anava totalment en contra dels criteris d'una democràcia bàsica. No es pot jutjar a la gent per les idees, sinó pels fets", ha afegit. Per això, Nuet ha remarcat que l'única opció que tenia el jutge era "declarar innocents" als membres de la Mesa que ja estaven sent investigats.

Aquest passat dilluns l'advocat de Nuet va ser citat per dimarts al TSJC, on ha rebut una notícia que "no esperava". El proper 23 de maig rebrà per escrit els motius de la seva imputació. Ell considera que no hi ha "fets nous" que la justifiquin, més enllà de les opinions polítiques que ha mostrat des que va conèixer que la resta de membres sobiranistes de la Mesa del Parlament havien estat imputats per permetre que es debatés al ple sobre el referèndum unilateral. "Crec que tots els meus companys, com jo, som innocents", ha recalcat des dels passadissos de la cambra catalana.

La instrucció del cas intenta, en opinió de Nuet, resoldre un error de la Fiscalia "que ha fet molt de mal", ja que es va fer evident que, pel mateix fet (permetre el debat) només s'havia decidit investigar els independentistes. "Crec que ha estat inaguantable per a la instrucció del cas", ha afegit.