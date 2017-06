Joan Josep Nuet: "L'1 d'octubre no em quedaré a casa"

El secretari tercer de la mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, que dilluns va declarar al TSJC per haver permès la votació sobre el referèndum unilateral, ha assegurat: "Els comuns estem pel dret a decidir i no estarem a l'altra trinxera" en al·lusió al bloc unionista de PSC, Cs i PP. En aquest sentit, Nuet ha obert la porta a votar al referèndum: "Estic segur que el dia 1 d'octubre no em quedaré a casa i espero poder obrir una ampolla de cava per celebrar que li hem donat una coça al PP".

Nuet ha reiterat en una entrevista a 'El món a RAC1' que no és independentista, però sí demòcrata: "No em tornaré independentista, però mai se sap; en qualsevol cas ara hem de treballar plegats perquè si no el PP arrasarà amb els independentistes i amb els demòcrates". El diputat de Catalunya Sí que es Pot ha deixat clara una cosa: "Perquè els independentistes puguin debatre al Parlament m'hi deixaré la pell".

Sobre la via unilateral, el secretari tercer de la mesa ha advertit: "El referèndum és irrenunciable, estem legitimitats, però no vull posar-li adjectius". "Vull un referèndum al qual tota la gent se senti cridada. Això és possible, és necessari i treballaré amb totes les energies en això", ha subratllat Nuet.