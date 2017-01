Oleguer Pujol arriba a l'Audiència Nacional per declarar per presumpte blanqueig

Oleguer Pujol, el fill petit de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, ha arribat aquest dijous, minuts abans de les 10 del matí a l'Audiència Nacional, a Madrid, per declarar per primer cop davant del jutge per respondre a les acusacions d'haver amagat a Hisenda les comissions cobrades per la intermediació en la venda d'unes oficines del Santander.

Segons la interlocutòria de citació del jutge emesa el 13 de desembre, Pujol hauria participat indiciàriament en un entramat d'ocultació de les comissions cobrades per la venda d'aquestes oficines i que van ascendir a 11,5 milions d'euros. L'operació, duta a terme el 2007, de compravenda va ascendir als 2.330 milions d'euros, amb la venda de 1.152 oficines.

El fill de l'expresident de la Generalitat defensarà, segons es desprèn de les declaracions dels seus presumptes socis en l'entramat -els fills de Javier de la Rosa i José María de Villalonga Bardella i el seu fill José María de Villalonga Cabarrocas- d'ahir dimecres, que no va orquestrar l'entramat d'ocultació dels diners a Hisenda i que ja va fer les paus amb el fisc en l'amnistia fiscal del 2012.