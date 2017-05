Òmnium i Podem s'alien per aconseguir una "participació massiva" al referèndum

Òmnium Cultural i Podem han decidit sumar esforços per aconseguir una "participació massiva" en el referèndum. Aquest divendres, el president de l'entitat sobiranista, Jordi Cuixart, i el líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, s'han reunit per "analitzar la situació política de Catalunya". En un comunicat, les dues formacions han exhibit "la unitat i bona sintonia" que hi ha entre sobiranistes.

La reunió arriba just l'endemà que la direcció de Podem fes pública la seva posició davant d'un possible referèndum unilateral, en què es va mostrar partidari de celebrar un nou 9-N. Ara, les bases hauran de decidir la seva posició. Podem creu que "la mobilització ciutadana i democràtica és clau per conquerir el dret a decidir davant la negativa persistent del govern del PP".

Aquest divendres, el líder de Podem, Pablo Iglesias, s'ha fet seva la posició de la formació de Catalunya, però ha advertit que un nou 9-N no té "efectes jurídics", un fet que Iglesias considera fonamental per tirar endavant la consulta. De fet, ha defensat que el referèndum ha de tenir garanties legals i ha de ser reconegut internacionalment.