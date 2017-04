Comissió Montserrat: l'equip de Margallo per desactivar el procés a l'exterior

L'exministre d'Assumptes Exteriors i diputat del PP José Manuel García Margallo ha explicat aquest dimecres que durant la seva etapa al ministeri d'Exteriors va crear un grup d'anàlisi sobre el procés independentista que ell mateix va anomenar Comissió Montserrat. En una entrevista a Antena3, l'exministre ha assegurat que els seus membres es reunien cada divendres en una de les seus del ministeri i que, fruit de les reunions, es va elaborar una guia titulada ' Catalunya a Espanya. Per la convivència democràtica'.

La comissió estava formada per polítics, empresaris i membres de la societat civil "preocupats pel que estava passant a Catalunya". Tot i la creació d'aquest grup d'anàlisi, Margallo ha advertit que el "partit" del procés no es juga a casa. Si fos així, ha dit, " amb prohibir les coses s'hauria acabat". Per a l'exministre, s'està "jugant fora perquè el problema és la repercussió que pot tenir" en l'àmbit internacional.

Pel que fa a les polèmiques declaracions de l'exministre en què assegurava que devia "molts favors" a una "gran quantitat de gent" perquè es posicionessin en contra del procés sobiranista de Catalunya, Margallo ho ha tornat a negar aquest dimecres. "No hi ha favors, però que [els estats] donin un pas més i diguin que cap estat membre reconeixeria una secessió unilateral de Catalunya és un esforç addicional i, quan algú el fa, hi quedes d'alguna manera en deute", ha explicat.