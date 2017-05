Requisar urnes, control dels Mossos i reforma constitucional: la recepta de Margallo per frenar el referèndum

Requisar i destruir les urnes i paperetes que s'estaven fent al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, prendre el control dels Mossos durant 24 hores a través de l'article 155 de la Constitució i obrir, just després, la negociació per a una reforma constitucional. Aquesta és la recepta que l'exministre d'Afers Exteriors i diputat del PP José Manuel García Margallo va plantejar, sense èxit, al govern de Mariano Rajoy per intentar aturar el 9-N i la mateixa que, ha dit, tornaria a plantejar ara si encara formés part de l'executiu espanyol.

L'exministre ha participat aquest dimecres a Barcelona en un debat cara a cara amb l'exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, en el marc del cicle de conferències 'Espanya plural, Catalunya plural' que se celebra entre Barcelona i Madrid. Un fòrum en què Margallo, que ha reconegut que considera la unitat d'Espanya com "el bé superior a preservar", ha explicat que abans del 9-N la seva proposta va ser rebutjada pel govern espanyol.

Margallo ha defensat que, a més d'aturar el referèndum que planeja ara l'executiu de Carles Puigdemont, és necessari buscar una sortida política. Per això, com ja ha fet en altres ocasions, ha defensat una reforma constitucional que comporti el pagament de la disposició addicional tercera de l'Estatut, blindi les competències lingüístiques de la Generalitat i reformi a fons el model de finançament autonòmic. "Aquest problema política no es resol només anant als tribunals. Les lleis cal complir-es, però a més cal fer política", ha avisat.

Els altres "errors" de l'Estat

De fet, permetre la celebració del 9-N va ser un "error" segons Margallo, que ha opinat que el millor que podria haver fet el govern de Rajoy era impedir-lo i obrir immediatament la negociació per a una reforma constitucional. No ha estat, però, l'únic error que ha admès l'exministre, que ha considerat que el PP es va equivocar també limitant-se a fer campanya contra l'Estatut i no plantejant text alternatiu, i ha censurat algunes expressions "feridores" que es van fer servir durant aquella campanya per part dels populars.

L'exministre, però, també ha senyalat errors que, sota el seu parer, han comés els diferents governs catalans. Entre ells, expulsar el PP del dia a dia polític a través del Pacte del Tinell o, en el cas de l'expresident José Montilla, emparar la manifestació després de la sentència del Tribunal Constitucional, una resolució judicial que també ha titllat de "desafortunada".

Margallo ha insistit, a més, que una Catalunya independent "és perfectament viable sempre que tingui un ampli reconeixement internacional i formi part de la UE", dos condicions que s'ha mostrat convençut que no es compliran. "La possibilitat de reconeixement d'un territori que va a la secessió unilateralment són pràcticament nul·les".

Ortega, contra la DUI

Aquest debat és el tercer que protagonitza Margallo amb dirigents sobiranistes després dels mantinguts amb el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i l'expresident Artur Mas. Una predisposició al diàleg que li ha valgut l'elogi de Joana Ortega, que l'ha definit com "una petita escletxa en el mur de la incomprensió del PP envers l'independentisme".

L'exvicepresidenta ha carregat contra el govern de Rajoy per la seva falta de diàleg i la judicialització del Procés, i l'ha responsabilitzat de l'augment de l'independentisme per la seva política recentralitzadora i la poca capacitat, ha dit, per interpretar amb encert el que estava passant a Catalunya. Tantmateix, Ortega ha admès també alguns errors per part del sobiranisme, entre els quals ha situat haver avalat la consigna "Espanya ens roba".

Ortega, que ha apuntat que el millor escenari possible és el del referèndum pactat, s'ha mostrat contrària a una declaració unilateral de independència. "No crec que sigui la solució" ha apuntat.

Els contactes discrets abans del 9-N

Tant Margallo com Ortega van ser actors principals durant el 9-N, i ara, quan el Govern enfila els preparatius per a un nou referèndum, el seu testimoni sobre el que va passar el 2014 cobra valor. De fet, a més de la confessió de l'exministre sobre el seu pla frustrat per frenar la consulta, també l'exvicepresidenta ha revelat aspectes relacionats amb aquells dies que fins ara havien estat ocults.

Així, ha reconegut que es va reunir diverses vegades en privat amb la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, per intentar que l'executiu espanyol mantingués la consulta. L'última vegada va ser, ha dit, una setmana o deu dies abans de firmar el decret de convocatòria.