El PDECat situa els càrrecs inhabilitats i investigats al centre de la campanya pel 'sí' al referèndum

El PDECat posa en marxa la campanya del referèndum sota el lema 'El sí que volem' amb un reguitzell de "raons pel sí" que han de servir per "guanyar" la independència en la votació, prevista per a finals de setembre o principis d'octubre.

La directora de la campanya, Montserrat Candini, ha presentat aquest dimecres un comitè format per 13 persones entre les quals destaquen Lluís Maria Corominas -investigat com a membre de la mesa del Parlament- i Irene Rigau -inhabilitada pel procés participatiu del 9-N. "Estem doblement motivats perquè el PDECat té quatre inhabilitats, dos investigats a la mesa i dos més a l'actual Govern", ha subratllat Candini, que ha situat aquesta condició com una manera de "visualitzar que el partit s'ha compromès des del minut 0 amb el futur del país". Corominas serà el coordinador d'electes, mentre que Rigau serà la responsable d'entitats i associacions.

En roda de premsa a la seu del PDECat al carrer de Provença, Candini ha remarcat que les "raons del 'sí' s'explicaran a tothom" i ha posat èmfasi en el treball cap al segment social dels indecisos, que ha situat al voltant de 150.000 - 200.000 arreu de Catalunya. "Són gent que a causa de la política de la por està més a l'expectativa", ha raonat. En aquest sentit, la dirigent sobiranista ha explicat que el compromís amb el 'sí' al referèndum passa perquè "cada convençut convenci un indecís" i no només per posar la papereta del 'sí' a dins de l'urna.

El tret de sortida serà l'1 de juny, segons ha anunciat Candini, que ha remarcat que el 25 de març ja es va fer un primer pas amb l'acte que el partit va celebrar al TNC en homenatge als càrrecs inhabilitats pel 9-N, Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau.

Ràdio i WhatsApp del 'sí'

La campanya començarà amb un primer acte, en el qual prendrà part el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i constarà de diferents accions arreu del territori, de format més tradicional però també amb recursos més innovadors. Un d'ells és la Ràdio del 'sí', en què el candidat del PDECat al Senat en les passades eleccions del 26-J, Miquel Calçada, emetrà un document sonor, que es publicarà a les xarxes socials, cada dia a les 17.14 h en què donarà arguments pel 'sí'. A més, el partit fa públic un número de telèfon on tots els ciutadans que ho desitgin podran exposar els seus dubtes sobre la independència a través de WhatsApp. En aquesta línia, Candini ha explicat que la intenció és que la campanya contingui una vessant més "dinàmica".

A més, la directora de la campanya - dotada d'un pressupost d'uns 500.000 euros- ha destacat la voluntat de "fer xarxa" arreu del territori. Per això, entre els 13 responsables n'hi haurà un de cada vegueria. Tot plegat es vehicularà amb la presència al carrer, actes polítics, accions de voluntariat i xarxes socials.

En relació a la campanya unitària amb la resta de forces i entitats sobiranistes, Candini ha mostrat la predisposició del PDECat i ha assegurat que "existirà relativament aviat".