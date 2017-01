Homs denúncia Rajoy a la Fiscalia per "desobeir" sentències del TC sobre la gestió del 0,7% social de l'IRPF

"Posarem tota la carn a la graella", avisava aquest dilluns al matí la coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, quan explicava que la formació farà tot el possible per fer del judici pel 9-N contra l'expresident Artur Mas, i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega, una campanya per explicar a tothom com l'Estat jutja dirigents polítics per posar les urnes. El coordinador de les diferents accions que farà el PDECat serà Francesc Homs.

Precisament Homs ha presentat aquest dilluns una denúncia davant la Fiscalia de Barcelona contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, l'exministre de Salut Alfonso Alonso i l'exsecretària d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, Susana Camarero, per "prevaricació i desobediència" en no complir les sentències del Tribunal Constitucional (TC) que subratllen que les competències per repartir les subvencions a les ONG amb els diners recaptats del 0,7% de l’IRPF són de les comunitats.

Homs ha dit que, si la Fiscalia veu delicte de desobediència i prevaricació en el 9-N, també l'hauria de veure en aquest cas."Entenem que hauria d'incoar un expedient corresponent i interposar una querella per un possible delicte de prevaricació i desobediència", ha apuntat. Tanmateix, s'ha mostrat escèptic sobre que això acabi passant recordant que els rànkings mundials posen en dubte la independència del sistema judicial a Espanya i el situa per darrere de Bolívia i Tanzània.

L'exconseller, que també afronta un judici pel 9-N, en aquest cas al Tribunal Suprem, ha reconegut que denunciar Rajoy "no és una decisió menor" i que ell no volia haver arribat fins a aquest extrem, però ha defensat que arribats a aquest punt cal actuar. "Tenim dret a defensar-nos", ha avisat. Segons el seu raonament, la Fiscalia té la oportunitat de "demostrar que actual igual davant de tothom" i demanar també la inhabilitació de Rajoy.

Homs ha explicat que amb aquesta estratègia de defensa intenta carregar-se d'arguments de cara a Europa, per demostrar que el judici pel 9-N té motivacions polítiques i no jurídiques. " Jo crec que ens persegueixen per les nostres idees", ha opinat, i ha assegurat que aquesta denúncia serà "la prova del cotó".

Una sentència dura

Com ha avançat aquest dilluns l'ARA, el govern espanyol, tant amb l’administració socialista com amb la popular ha desobeït 26 cops el Tribunal Constitucional. Tots aquests casos, menys un -sobre les Rodalies de Renfe traspassades el 2009-, tenen a veure amb les competències per establir els criteris i repartir subvencions de diferent tipus -a associacions en defensa del medi ambient, per a la immigració, a les ONG, a associacions de discapacitats, a la cultura o a l’ocupació local- i de beques d’ensenyament.

En una nova sentència fa una setmana, i ja en van dotze, el TC refermava la seva doctrina històrica -que tot i així l’Estat mai ha complert del tot- i insisteix que aquest tipus de subvencions les han de tramitar les autonomies. Però l’alt tribunal va més enllà i retreu a Rajoy haver envaït les competències catalanes, i li recorda que “la lleialtat constitucional és obligatòria per a tothom”.