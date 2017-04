David Bonvehí, en una reunió interna gravada i difosa per 'eldiario.es': "Si el procés fracassa, presentem un candidat autonomista"

El PDECat es planteja presentar un candidat autonomista si el procés sobiranista fracassa. El número dos del partit, David Bonvehí, ho va dir en un dinar que va mantenir amb càrrecs electes de la formació al Bages el 31 de març, segons una gravació de la conversa a la qual ha tingut accés 'eldiario.es'.

Bonvehí no descarta que el procés sobiranista i el referèndum fracassin i és conscient que es poden celebrar unes noves eleccions catalanes "enmig de la voràgine", diu. Si això acaba passant, el número dos del PDECat preveu dues opcions: presentar un candidat "molt independentista" i, si el procés acaba sent un "desastre", la formació s'hauria d'adaptar a la tessitura i elegir un candidat "autonomista".

De fet, per a Bonvehí el fet que el PDECat tornés a l'espai de l'autonomisme solucionaria un dels problemes que detecta, "la radicalitat" amb què observen el partit els electors. Segons assegura, l'electorat vota Junqueras perquè el veu un candidat "moderat". Per això defensa que el PDECat no pot ser "més radical que ERC o la CUP" i demana moderar el discurs perquè els votants d'Unió "de bona fe" votin el PDECat. En aquest sentit el coordinador d'organització del partit explica que la imatge de Carles Puigdemont i Ada Colau en un vídeo defensant l'escola pública ha generat "tensions internes".

En la conversa, Bonvehí també elogia la figura del conseller de Cultura, Santi Vila, a qui considera un polític "capaç de posar la mirada una mica més enllà i no de manera tan personalista". Per això el veu com un candidat del PDECat per Barcelona que podria guanyar Ada Colau.

Aquestes paraules el PDECat les emmarca en una conversa privada sobre diferents escenaris. Segons expliquen fonts de la formació a 'eldiario.es', Bonvehí vol demostrar que fins i tot si el procés acaba fracassant tindrien candidats "autonomistes". De totes maneres, el partit deixa clar que està "totalment centrat" en el procés, el referèndum i la independència.

Bonvehí es defensa

El coordinador d'organització del PDECat ha matisat les afirmacions que ha difós 'eldiario.es'. Tot i que Bonvehí defensa que el que va dir en la conversa interna ho diu també públicament, assegura que s'han tret fora de context les seves paraules. En declaracions a RAC1 ha aclarit que només posaria un "candidat autonomista" al capdavant del PDECat si en el referèndum d'independència sortís un 'no'.

Per al número dos del partit que coordina Marta Pascal, un candidat "autonomista" només vol dir un candidat que es presenti a unes eleccions autonòmiques. Bonvehí ha assegurat que el partit continuarà "sent independentista" malgrat que es convoquin eleccions autonòmiques. "Mentre els estatuts del partit diguin que som independentistes, no canviarem", ha sentenciat.

Un 'no' al referèndum és l'escenari que Bonvehí considera un "fracàs" del procés. De totes maneres, també ha explicat que el procés tampoc acabaria bé si el referèndum no es pogués fer. En aquest cas, si s'acaben convocant eleccions, no ha explicat si el PDECat optaria per un candidat autonomista o independentista, ja que considera que "s'hauria de veure quina solució considera Junts pel Sí". Malgrat tot, el número dos del partit no es vol situar en aquest escenari perquè està convençut que el referèndum es farà.

La CUP no vol actituds "derrotistes"

Les revelacions de Bonvehí han tingut una ràpida resposta de la CUP. La presidenta del grup parlamentari, Mireia Boya, ha dit a través de Twitter que "no és temps d'actituds derrotistes ni càlculs partidistes". A més, ha comparat el cas català amb l'escocès i ha subratllat que després de la derrota en el primer referèndum "no es van tornar autonomistes", sinó que "han anat a pel segon". "No fotem", ha sentenciat.

Els escocesos no es van tornar autonomistes amb la victòria del NO al referèndum. Han anat a pel segon. No fotem — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 13 de abril de 2017