El PDECat sospita que va ser ERC qui va gravar el dinar de David Bonvehí

Gir inesperat a la polèmica per la gravació en què apareix el coordinador d'organització del Partit Demòcrata (PDECat), David Bonvehí, admetent que el partit podria buscar un "candidat autonomista" si el procés "fracassa" i cal convocar eleccions. Fonts del partit han explicat a l'ARA que sospiten que darrere de la gravació hi pugui estar ERC, ja que en l'àudio, tal i com ha avançat La Vanguardia, s'hi poden escoltar les veus de, segons fonts del PDECat, dos dirigents republicans del Bages -Mireia Estefanell i Pere Culell- que estaven dinant al mateix restaurant.

En concret, per sota de la veu de Bonvehí es pot escoltar com Estefanell pregunta a Culell "si ja l'ha passat al partit", i com ell respon: "Un whats, a Junqueras?". Tot seguit ella afegeix: "Si, al partit i al Junqui". Fonts del PDECat afirmen que estan "en xoc" davant la possibilitat que qui hagi gravat i filtrat la conversa hagin estat dirigents d'ERC.

Escolta el fragment de la gravació en què se senten les veus d'Estefanell i Culell

Després de que transcendís la gravació que ha publicat eldiario.es, el partit havia obert una investigació interna per intentar esbrinar qui podia ser-ne el responsable. Una investigació que ha donat un gir inesperat aquest vespre en escoltar que, més enllà de la veu de Bonvehí -que dinava amb companys del PDECat a la comarca- s'hi sentien també veus que parlaven de Junqueras.

Aquest episodi arriba en una setmana crítica en les relacions entre els dos partits, després que l'ARA avancés que existien discrepàncies entre Vicepresidència i Governació sobre qui havia de comprar les urnes pel referèndum, i que s'hagin multiplicat els retrets entre els dos partits. Aquest mateix dijous, el portaveu republicà, Sergi Sabrià, ha acusat el PDECAt d'estar "més preocupat pel partit que pel país".