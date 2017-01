El consell nacional del Partit Demòcrata atura la dimissió d'un terç de la cúpula

Marxa enrere del Partit Demòcrata (PDECat). El consell nacional de la formació reunit aquest dissabte ha aturat per majoria la dimissió dels quatre membres de la direcció que havien anunciat que plegaven per complir amb el règim d'incompatibilitats. Després que la coordinadora general de la formació, Marta Pascal, comuniqués als consellers nacionals la intenció de dimitir de tots quatre dirigents -els alcaldes i diputats al Parlament Lluís Guinó, Montserrat Candini i Albert Batet, a més d’ Elsa Artadi, directora general de Coordinació Interdepartamental del Govern-, s'ha obert un debat intern on s'ha imposat la proposta de que tots quatre segueixin formant part de la cúpula

Així doncs, la formació no haurà de substituir els quatre dirigents cessants ni, tot i que era l'opció que ahir circulava amb més força, deixarà vacants les quatre places. Ara, la comissió de Qualitat Democràtica -que presideix l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias- haurà d'elaborar un informe sobre aquesta excepció de les incompatibilitats per a que sigui ratificat en el proper consell nacional.

El règim d'incompatibilitats ha estat un maldecap pel partit en els seus primers sis mesos de vida, fet que ha fet que la gran majoria del partit coincideixi en la necessitat de debatre, més endavant, una modificació d’un document que es va aprovar de matinada al congrés fundacional del PDECat i que molts consideren un “nyap”.

Aquest ha estat l'argument que s'ha acabat imposant en el llarg debat que s'ha obert entre els consellers nacionals, i que ha dut la direcció del partit a comprometre's a elaborar un nou règim d'incompatibilitats més treballat en els properes mesos.

Campanya "El millor país"



Abans del debat d'incompatibilitats, s'ha dirigit als consellers nacionals una de les dirigents que plega. Elsa Artadi ha presentat la campanya que el partit impulsarà de cara als debats sectorials que han de desembocar en la convenció ideològica de l'abril. Sota el lema 'El millor país', el Partit Demòcrata celebrarà en els propers mesos debats sectorials de cara a construir el corpus ideològic de la formació.