PP, PSC i C's consideren que la suspensió dels pressupostos era previsible perquè el Govern "se salta les lleis"

La previsible suspensió d'avui dels pressupostos per part del Tribunal Constitucional ha provocat la reacció dels grups de l'oposició, fins i tot abans que es conegués la suspensió oficial de l'alt tribunal. Els populars han estat els primers a fer-ho. El portaveu del PP, Alejandro Fernández, ha defensat l'actuació del govern espanyol davant els comptes que va aprovar fa dues setmanes l'executiu català. Considera que el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el govern espanyol al TC és una resposta "justa i proporcionada" perquè s'ha centrat en els articles "inconstitucionals" de la llei de pressupostos, en referència a la partida destinada al referèndum.

De totes maneres, Fernández també ha volgut deixar clar que el recurs no suposa una "paralització dels pressupostos ni de les polítiques socials", ja que els populars només han recorregut la partida prevista pel referèndum. Així, Fernández ha exigit a les formacions que donen suport al Govern -en referència a ERC- que "no menteixi i no enganyi la ciutadania".

Els socialistes presentaran el seu recurs demà

Per la seva banda, el PSC ha concretat que aquest dimecres formalitzaran el recurs d'inconstitucionalitat referent a la disposició addicional que inclou la partida del referèndum i que el Consell de Garanties Estatutàries va considerar "il·legal". Per la seva banda, C's no ha concretat quan presentaran el recurs d'inconstitucionalitat -tot i que tenen intenció de fer-ho conjuntament amb el PP-, ja que encara estan treballant-hi i estudiant si, a part de la disposició addicional que inclou la partida del referèndum, també recorreran les altres partides que fan referència a processos electorals i que consideren que són partides ocultes per la consulta.

Abans de conèixer la suspensió del TC, la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha tret ferro a la decisió del TC, perquè considera que està passant "el que havia de passar" perquè el Govern "s'entesta a saltar-se la llei". En la mateixa línia s'ha expressat el portaveu a la cambra, Carlos Carrizosa, que ha explicat que el Govern "ja sabia que això s'havia de produir". "Estan encantats perquè això els permet seguir amb el victimisme i enredar-se amb el mateix tema de sempre", ha lamentat Carrizosa. El portaveu de la formació taronja també ha acusat el Govern de "treballar poc" i de gastar els "diners i les energies de tots els catalans per presentar uns pressupostos il·legals".