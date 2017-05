El PP comença a sortir al carrer aquest cap de setmana per "plantar cara al separatisme"

‘La Catalunya valenta’ és el lema de la campanya que el PP engega aquest cap de setmana per "plantar cara al separatisme". Tot i que continuen negant que sigui una campanya pel ‘no’ al referèndum, els populars portaran al carrer les raons econòmiques, legals i també identitàries -que assegura que no hi havien incidit fins ara- per defensar una Catalunya dins d'Espanya just el mes que també s’inicia la campanya unitària pel ‘sí’ al referèndum. I ho faran a través de 96 actes repartits per tot el territori català, on també es repartiran 650.000 fulletons.

Uns fulletons on hi ha representada la imatge que farà servir el PP per demostrar que Catalunya ha de continuar formant part de l’estat espanyol. Es tracta de d’un noi, amb la senyera dibuixada a la cara, i la noia amb una bandera espanyola pintada, fent-se un petó. "És una campanya del sí, de seguir creixent junts". Albiol també ha volgut ironitzar amb la imatge afirmant que també es tracta "d’estimar-se amb sensualitat".

Albiol ha tret pit de sortir al carrer i "no resignar-se" a defensar la "concòrdia" i ha enviat un dard a Ciutadans, quan ha assegurat que des de la "moqueta del Parlament és molt fàcil representar als catalans no independentistes". I en aquest sentit, ha explicat que la imatge que hi ha a l’interior dels fulletons que repartiran, en què apareix el dia que es va aprovar la resolució del 9-N al Parlament en què els diputats del PP van exhibir banderes espanyoles i catalanes, és "prou expressiva".

Aquest dissabte, els populars ja seran a poblacions com Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Mataró, Lleida o Figueres. I diumenge, el vicesecretari del PP estatal, Javier Maroto, serà l’encarregat de fer la presentació oficial de l’acte a Badalona, conjuntament amb Albiol.