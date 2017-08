El PP confirma que s'ha quedat sense temps per aplicar el 155 a Catalunya

El PP ja ha descartat, "per raons temporals i jurídiques", posar en marxa l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que obre la porta a la suspensió de l'autonomia d'una comunitat, i aposta per altres fórmules "més oportunes i realistes" per intentar aturar el referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya.

En una entrevista a Europa Press, el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha explicat que recórrer a aquest article "ara mateix" ja no resoldria la situació, tant per raons de temps com de tipus jurídic. Hernando tanca així la possibilitat que el PP aprofiti la majoria absoluta al Senat per aplicar per primera vegada aquest article de la Constitució, que permet "obligar" un govern autonòmic al "compliment forçós" de les seves obligacions, però no especifica com.

Feia mesos que l'aplicació d'aquesta mesura havia quedat descartada per la rapidesa amb què caldrà actuar un cop s'aprovin les lleis de preparació del referèndum.

El procediment que regula el Senat exigeix que el govern espanyol enviï al president de la cambra una proposta amb les mesures concretes que planteja i que han de ser debatudes en la Comissió General de Comunitat Autònomes, que ha de demanar al president autonòmic afectat, en aquest cas Carles Puigdemont, que hi presenti els arguments que consideri oportuns. La proposta definitiva s'ha de votar en sessió plenària, on el PP té majoria absoluta.

Més opcions

Però Hernando no ho veu d'aquesta manera. "Per raons de pràctica temporal i jurídica, a hores d'ara l'article 155 no resoldria el problema", afirma el portaveu popular davant dels que aposten per posar en marxa de seguida aquest procediment per fer front a la convocatòria del referèndum.

Hernando entén que hi ha mesures "més oportunes i realistes" i que està en mans dels tribunals respondre a l'incompliment de la llei o decidir si es cometen delictes com el de sedició, una revolta davant l'ordenament jurídic. "Donarem suport a les mesures que són raonables per evitar aquesta situació", ha reblat.