El PP veu el "model" del Procés "esgotat": "Cada cop els acompanya menys gent"

El PP considera el Procés català un "model esgotat", com ho demostra, segons els seus dirigents, el fet que "cada cop els acompanya menys gent", en al·lusió a la concentració de suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que aquest dilluns ha declarat davant dels jutjats. El vicesecretari de Comunicació popular, Pablo Casado, s'ha referit avui en aquests termes a la situació a Catalunya, i ha dit que els que hi eren formaven part de l'"aristocràcia política".

Rajoy combatrà als jutjats però confia que el procés s’autoliquidiCasado ha considerat que l'independentisme s'ha quedat "penjat" perquè "la suposada quimera" s'ha "demostrat falsa". "La suposada ofensa del govern espanyol és una ofensa de l'independentisme", ha reblat.

A més, el portaveu de la directiva popular, que ha atès els mitjans després de la reunió de l'executiva, ha lligat el declivi que segons ell segueix el Procés amb l'actualitat judicial del cas Pujol. Els 69 milions d'euros d'origen desconegut que la policia atribueix a la família han servit a Casado per considerar que també es demostra falsa l'afirmació "Espanya ens roba".

"A 'El padrí' s'intentaven vincular esdeveniments religiosos amb alguns dels cops que feia la família", ha dit, en referència al llenguatge que feia servir la dona de l'expresident català, Marta Ferrusola, i ha lamentat la "prepotència" amb què la família Pujol està encarant l'assumpte judicial. "S'està convertint en una pel·lícula de terror", ha reblat Casado, que ha dit que és una "decepció per als catalans i per a tot Espanya".

A més, Casado ha censurat també que Forcadell hagi aplegat el suport "molt indesitjable" de Bildu, que "no ha condemnat els assassinats etarres, inclosos els que van passar a Catalunya, com la matança d'Hipercor".

Casado ha donat suport a la campanya engegada pel PP català, 'La Catalunya valenta' per intentar promoure el partit a la comunitat, i s'ha mostrat "convençut" que hi passaran tots el dirigents del PP, inclòs el president, Mariano Rajoy, i la secretària general, María Dolores de Cospedal, tot i que no ha donat detalls.

Sobre l'actualitat política, Casado ha valorat els últims moviments de Podem, que proposa una moció de censura, amb la voluntat del partit lila d'"acabar amb el PSOE i quedar-se amb l'hegemonia de l'esquerra". El popular ha dit, però, que "l'esquerra radical i bolivariana de Podem no pot substituir l'esquerra moderada del PSOE".

No s'ha volgut referir al procés de primàries, per no desafavorir un candidat o altre, però sí que ha desitjat que el partit socialista no en surti debilitat per no donar ales a Podem.

Albiol: "Només es mobillitzen els que cobren o estan subvencionats per la Generalitat"



En la mateixa línia s'ha expressat el líder del PP català, Xavier García Albiol, que ha tornat a advertir que saltar-se la llei té conseqüències jurídiques i ha criticat, especialment, el "poc suport" que, segons ha explicat, han tingut tant Forcadell com la secretària primera de la mesa, Anna Simó, en l'acte al seu favor organitzat aquest dilluns a les portes del TSJC. Per a Albiol, els únics que s'han mobilitzat són els càrrecs que "cobren o estan subvencionats per part de la Generalitat", a qui ha qualificat "d'aristocràcia política catalana".

Aquest fet, per a Albiol demostra que els "radicals que han d'anar als jutjats" tenen cada dia menys suport dels catalans i que fins i tot, ha dit, han d'anar a buscar el suport d' EH Bildu a la concentració, a qui ha qualificat de "braç polític d'ETA" que justifica "assassinats". El suport de l'esquerra abertzale és per a Albiol una evidència que l'antiga CDC ha abandonat "la centralitat política".

La presidenta del Parlament ha fet servir el dret a la inviolabilitat com a argument de defensa, un argument que Albiol ha matisat que sempre ha d'estar supeditat al "respecte a la legalitat". I en aquest sentit, el líder popular ha criticat que tant Forcadell com el Govern utilitzin "de manera inadmissible" els termes de "democràcia i llibertat" i ha comparat el seu llenguatge amb el del president de Veneçuela, Nicolás Maduro.

"Si Ciutadans governés no es muntarien aquests xous"



Ciutadans ha demanat "respecte" als procediments judicials després de la declaració al Tribunal Superior de Justícia de Carme Forcadell i Anna Simó. El portaveu del partit taronja, Carlos Carrizosa, ha assegurat que tothom és "igual davant la llei" i que és un "exercici de qualitat democràtica" que els dirigents polítics declarin quan són cridats pels jutges. "Al Parlament s'hi pot parlar de tot. Forcadell i Simó es passen el dia parlant de com treure Catalunya d'Espanya", i ha dit en roda de premsa que la qüestió del referèndum és "omnipresent" a la vida política catalana.

Carrizosa també ha acusat Junts pel Sí de coartar el debat parlamentari amb la reforma exprés del reglament del Parlament i ha lamentat la presència del president, Carles Puigdemont, en la mobilització de suport a Forcadell i a Simó.

" Si Ciutadans governés no muntaria aquests xous", ha assegurat, i ha urgit el president a convocar eleccions perquè els catalans puguin escollir entre una presidenta que "compleix les lleis" o un equip de govern que viu en el "dia de la marmota".

El PSC reitera que la judicialització no és la via per resoldre el conflicte

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) referma la seva aposta per treballar en "sentit federal" davant el "conflicte català". Sobre la declaració d'aquest dilluns al TSJC de Forcadell i Simó, per un delicte de desobediència al TC, el president de la Federació del PSC per Barcelona, Jaume Collboni, ha insistit en el mateix que els socialistes defensen des del 19 de juliol passat: " el conflicte no es resoldrà ni contra la llei ni només amb la llei", ha assegurat. En aquest sentit, ha recordat l'aposta socialista per "el diàleg, l'acord i el pacte" entre els governs català i espanyol.