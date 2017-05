Canvi de criteri a últim moment: el PSOE pacta amb el PP liquidar la comissió sobre l'operació Catalunya

Ja és oficial: la comissió d'investigació de l'operació Catalunya té els dies comptats al Congrés. Després d'una jornada kafkiana d'anades i vingudes, el PP i el PSOE van pactar ahir dilluns a última hora de la nit, amb el suport també de Ciutadans, que la investigació conclogui el pròxim 30 de juny, en lloc del dia 8, tal i com estava previst. Ho ha confirmat aquest dimarts en una entrevista a la Ser el portaveu provisional dels socialistes al Congrés, el diputat valencià José Luis Ábalos, qui ha anunciat que votarien a favor d'aquesta curta pròrroga en una votació prevista per a demà dimecres.

Els populars cedeixen així a allargar les tasques tres setmanes, però els socialistes es queden lluny de la data amb què s'havien compromès a mitjans d'abril amb la resta de partits: tancar-la a finals de desembre. PP, PSOE i Ciutadans tanquen així en fals la comissió a canvi de la compareixença de l'exdirector general de la Policia Ignacio Cosidó d'aquí just una setmana, el dimarts 6 de juny.

Tota l'oposició menys Cs va maniobrar ahir d'urgència al Congrés per evitar la mort de la comissió. PSOE, Units Podem, En Comú, ERC, PNB i el PDECat es va unir perquè es convoqués un ple d'urgència el més aviat possible perquè la cambra aprovés la pròrroga de la comissió. Els socialistes no es van estalviar dures paraules contra al PP.

Ni quatre hores després, però, pactaven amb els populars ajornar la comissió només fins al 30 de juny amb la compareixença de Cosidó. Durant la reunió de la comissió d'investigació, ja al final de la nit, tant PP, com socialistes i el partit taronja van vetar la compareixença de la resta de comissaris polítiques que reclamaven tant Podem com ERC i el PDECat. Acabarà així la comissió d'investigació amb només les declaracions de l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i l'excap de l'Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso, a més de Cosidó.