El PSC reclama a la mesa del Parlament que reconsideri l'admissió a tràmit de la reforma del reglament

L'oposició segueix en peu de guerra davant la proposta de Junts pel Sí de modificar el reglament del Parlament per, entre altres aspectes, permetre la tramitació exprés de la llei de transitorietat jurídica. El PSC ha registrat aquest matí al Parlament una petició a la mesa perquè reconsideri l'admissió a tràmit -condicionada a que JxSí repari una sèrie d'errors formals- i ha demanat un informe als lletrats sobre la idoneïtat del procediment.

El grup socialista demana a la mesa que faci marxa enrere i no accepti la tramitació de la proposta de Junts pel Sí, ja que considera que el grup majoritari de la cambra catalana incompleix el procediment establert per a impulsar reformes del reglament perquè inclou ja en la mateixa proposta les esmenes que vol introduir en el text. Ahir, els lletrats ja van avisar que això era irregular i van instar Junts pel Sí a corregir-ho, però els socialistes volen que directament es rebutgi la iniciativa.

Tot apunta que Ciutadans, PP i Catalunya Sí que es Pot (CSQP) seguiran els passos del PSC en les pròximes hores. De fet, el líder de CSQP al Parlament, Lluís Rabell, ha avisat aquest dimecres que el seu grup "muntarà un pollastre monumental" si la reforma del reglament per tramitar la desconnexió saltant-se tots els tràmits parlamentaris tira endavant.

Des de Ciutadans, la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, ha recriminat al president de la Generalitat "se salti a la torera" el reglament del Parlament. Des dels micròfons d'Onda Cero, Arrimadas ha considerat "gravíssim" que "uns senyors que no compleixen amb la Constitució, les lleis i els mandats dels tribunals" vulguin vulnerar el reglament. "No pot ser que eliminin la participació i el debat dels partits de l'oposició. Per a que hi hagi democràcia ha d'haver-h un govern escollit però també una oposició visible que no estigui callada", ha avisat.

Tal i com va avançar l'ARA, amb la reforma del reglament la coalició independentista vol atorgar als grups parlamentaris la potestat d’aprovar les lleis per lectura única, és a dir, en un sol debat, encara que no hi hagi consens parlamentari per fer-ho. D'aquesta manera, Junts pel Sí i la CUP podrien,per exemple, registrar al Parlament i votar al ple en un mateix dia la llei de desconnexió, evitant que pugui ser recorreguda prèviament al Tribunal Constitucional.